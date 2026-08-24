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Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξιφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, βίντεο
Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξιφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων, βίντεο
Η 29χρονη ξιφομάχος πανηγύρισε την πρώτη θέση στο ξίφος ασκήσεως, καθώς στον τελικό νίκησε την Αιγύπτια Σάρα Αμρ Χόσνι με σκορ 15-13
Ένα μοναδικό επίτευγμα πέτυχε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, καθώς κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξιφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων.
Η 29χρονη ξιφομάχος πανηγύρισε την πρώτη θέση στο ξίφος ασκήσεως, καθώς στον τελικό νίκησε την Αιγύπτια Σάρα Αμρ Χόσνι με σκορ 15-13. Η αθλήτρια της Έλλης Τσολακίδου, πήρε εξαρχής το προβάδισμα στον αγώνα και μέχρι τον τελευταίο πόντο κράτησε μια απόσταση από την αντίπαλό της, κατακτώντας την 1η θέση.
Μέχρι να ανέβει στην πρώτη θέση του βάθρου και να φορέσει γύρω από το λαιμό της το χρυσό μετάλλιο η Κοντοχριστοπούλου επικράτησε της Ντόρια Μπλάζιτς από την Κροατία με 15-13 στη φάση των «16», στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιταλίδας, Φραντσέσκα Παλούμπο με 15-8, ενώ στα ημιτελικά νίκησε την Ισπανίδα, Αριάδνα Τάκερ με 15-11.
Μετά τον τελικό τόνισε πως: «είμαι πολύ χαρούμενη για τη σημερινή μου εμφάνιση. Είναι το πρώτο μετάλλιο για την ξιφασκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Είμαι πολύ περήφανη για τους υπόλοιπους συναθλητές μου. Ευχαριστώ τους προπονητές μου και όλους όσους με έχουν στηρίξει. Ευχαριστώ πολύ».
Πηγή: gazzeta.gr
Η 29χρονη ξιφομάχος πανηγύρισε την πρώτη θέση στο ξίφος ασκήσεως, καθώς στον τελικό νίκησε την Αιγύπτια Σάρα Αμρ Χόσνι με σκορ 15-13. Η αθλήτρια της Έλλης Τσολακίδου, πήρε εξαρχής το προβάδισμα στον αγώνα και μέχρι τον τελευταίο πόντο κράτησε μια απόσταση από την αντίπαλό της, κατακτώντας την 1η θέση.
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Μέχρι να ανέβει στην πρώτη θέση του βάθρου και να φορέσει γύρω από το λαιμό της το χρυσό μετάλλιο η Κοντοχριστοπούλου επικράτησε της Ντόρια Μπλάζιτς από την Κροατία με 15-13 στη φάση των «16», στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιταλίδας, Φραντσέσκα Παλούμπο με 15-8, ενώ στα ημιτελικά νίκησε την Ισπανίδα, Αριάδνα Τάκερ με 15-11.
Μετά τον τελικό τόνισε πως: «είμαι πολύ χαρούμενη για τη σημερινή μου εμφάνιση. Είναι το πρώτο μετάλλιο για την ξιφασκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Είμαι πολύ περήφανη για τους υπόλοιπους συναθλητές μου. Ευχαριστώ τους προπονητές μου και όλους όσους με έχουν στηρίξει. Ευχαριστώ πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πηγή: gazzeta.gr
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