Ντόρσεϊ για τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία: «Να παίξουμε σαν να είμαστε απελπισμένοι για νίκη»
Ντόρσεϊ για τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία: «Να παίξουμε σαν να είμαστε απελπισμένοι για νίκη»
Στον τρόπο προσέγγισης που θα πρέπει να έχει η Εθνική Ομάδα στα επίσημα ματς που ακολουθούν στάθηκε σε δηλώσεις του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης της Ελλάδας με την Κύπρο αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στο glass floor του Telekom Center Athens, καθώς και όσα αναμένεται να ακολουθήσουν, στις δυο κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής με Ουκρανία (στη Ρίγα) και Ισπανία (εντός).
Αναλυτικά ανέφερε: «Βγήκαμε λίγο νωθρά στο σημερινό παιχνίδι, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σε κερδίσει οποιαδήποτε βραδιά, οπότε έπρεπε να ήμασταν λίγο καλύτεροι.
Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν. Προφανώς, αύριο θα πάρουμε λίγο χρόνο για να ξεκουράσουμε και να επαναφέρουμε το σώμα μας.
Έχουμε κάνει δέκα συνεχόμενες ημέρες προπόνησης και τώρα θα επιστρέψουμε στη συγκέντρωσή μας. Ξέρουμε ότι η Ουκρανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, σκληρή και δυνατή, οπότε θα είμαστε προετοιμασμένοι. Χρειαζόμαστε και τις δύο νίκες.
Πρέπει να παίξουμε σαν να είμαστε απελπισμένοι να τις πάρουμε. Έχουμε μελετήσει την Ουκρανία. Το προηγούμενο φιλικό με την Πολωνία, μια ομάδα με αρκετές ομοιότητες στο στυλ με τους Ουκρανούς, ήταν σίγουρα ένα καλό τεστ.
Προφανώς, θα εστιάσουμε στις λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει απλώς να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε όσο πιο ελεύθερα γίνεται.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο θέμα φυσικής κατάστασης, ώστε να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να παίρνουμε ανάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα».
Αναλυτικά ανέφερε: «Βγήκαμε λίγο νωθρά στο σημερινό παιχνίδι, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σε κερδίσει οποιαδήποτε βραδιά, οπότε έπρεπε να ήμασταν λίγο καλύτεροι.
Ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν. Προφανώς, αύριο θα πάρουμε λίγο χρόνο για να ξεκουράσουμε και να επαναφέρουμε το σώμα μας.
Έχουμε κάνει δέκα συνεχόμενες ημέρες προπόνησης και τώρα θα επιστρέψουμε στη συγκέντρωσή μας. Ξέρουμε ότι η Ουκρανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, σκληρή και δυνατή, οπότε θα είμαστε προετοιμασμένοι. Χρειαζόμαστε και τις δύο νίκες.
Πρέπει να παίξουμε σαν να είμαστε απελπισμένοι να τις πάρουμε. Έχουμε μελετήσει την Ουκρανία. Το προηγούμενο φιλικό με την Πολωνία, μια ομάδα με αρκετές ομοιότητες στο στυλ με τους Ουκρανούς, ήταν σίγουρα ένα καλό τεστ.
Προφανώς, θα εστιάσουμε στις λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει απλώς να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε όσο πιο ελεύθερα γίνεται.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο θέμα φυσικής κατάστασης, ώστε να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να παίρνουμε ανάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα».
Οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ μετά τη φιλική νίκη επί της Κύπρου ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου pic.twitter.com/6KOPBwmHX9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 24, 2026
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