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«Καίγεται» για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα – Στην τελική ευθεία η υπόθεση
«Καίγεται» για Άλβαρες η Μπαρτσελόνα – Στην τελική ευθεία η υπόθεση
Ο Χουλιάν Άλβαρες αποτελεί από την αρχή του καλοκαιριού τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο της Μπαρτσελόνα για την κορυφή της επίθεσης, όμως η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες
Ο Αργεντινός επιθετικός θεωρείται ιδανικός για να ηγηθεί της γραμμής κρούσης των «μπλαουγκράνα», ωστόσο η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει ανένδοτη. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της διοίκησης της Μπαρτσελόνα, οι «ροχιμπλάνκος» δεν δείχνουν διάθεση να συζητήσουν την παραχώρηση του παίκτη, ειδικά από τη στιγμή που πρόκειται για άμεσο ανταγωνιστή στη La Liga.
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, μάλιστα, έχει επαναλάβει αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες πως υπολογίζει κανονικά στον συμπατριώτη του για τη νέα σεζόν στη Μαδρίτη.
Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στην αγορά, ολοκληρώνοντας μεταξύ άλλων τις μεταγραφές των Ζοάο Κανσέλο και Ρόδρι. Παρά τις συγκεκριμένες προσθήκες, όμως, η απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου σέντερ φορ παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, μάλιστα, έχει επαναλάβει αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες πως υπολογίζει κανονικά στον συμπατριώτη του για τη νέα σεζόν στη Μαδρίτη.
Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στην αγορά, ολοκληρώνοντας μεταξύ άλλων τις μεταγραφές των Ζοάο Κανσέλο και Ρόδρι. Παρά τις συγκεκριμένες προσθήκες, όμως, η απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου σέντερ φορ παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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