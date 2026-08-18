O «Τζολησσέας» που παίρνει οδηγίες από την Αθηνά για να δώσει ασίστ ή να βάλει γκολ: Οι Αγγλοι αποθεώνουν τον Ελληνα άσο, δείτε βίντεο
O «Τζολησσέας» που παίρνει οδηγίες από την Αθηνά για να δώσει ασίστ ή να βάλει γκολ: Οι Αγγλοι αποθεώνουν τον Ελληνα άσο, δείτε βίντεο
Με ένα βίντεο εμπνευσμένο από την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, διάσημοι Αγγλοι δημιουργοί περιεχομένου εκθειάζουν το παιχνίδι του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της Άρσεναλ
Η μεταγραφή του Χρήστος Τζόλης στην Αγγλία και όσα κάνει στα πρώτα του επίσημα και ανεπίσημα παιχνίδια για την Αρσεναλ, έχει φέρει τα αγγλικά μέσα σε μια κατάσταση να... ανταγωνίζονται στο ποιος θα κάνει την πιο έξυπνη παρομοίωση με την ελληνική μυθολογία και ιστορία. Μετά τις δύο ασιστ στο Community Shield κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, έγραψαν στην Αγγλία ότι ο 24χρονος άσος είναι «δυνατός σαν τον Αχιλλέα».
Τώρα μια παρέα από τους γνωστότερους Αγγλους παραγωγούς περιεχομένου που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, έκαναν ένα χιουμοριστικό βίντεο με σκοπό να αποθεώσουν όσα κάνει ο Χρήστος Τζόλης αυτό το πρώτο διάστημα στο Νησί. Φυσικά η έμπνευση για το βίντεο ήταν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν μερικές εβδομάδες και έχει γίνει ένα τεράστιο trend.
O λογαριασμός Able με 714.500 ακολούθους που έχει γίνει γνωστός για τέτοιου είδους βίντεο, μετέτρεψε τον Χρήστο Τζόλη σε «Τζολησσέα» που προσπαθεί να αποφασίσει αν θα βάλει γκολ ή αν θα δώσει ασιστ. Τότε εμφανίζεται (όπως και στην ταινία) η Αθηνά να του δείξει τον δρόμο και να του δώσει οδηγίες πώς πρέπει να κινηθεί για να κάνει αυτό που θέλει. Μετά από μερικές χιουμοριστικές ατάκες, εν τέλει δίνει μια τελική πάσα σε έναν συμπαίκτη του που σκοράρει και του λένε πως είναι «μαγνήτης των ασιστ».
Ο «Τζολησσέας» όμως πανηγυρίζει με την Αθηνά και όχι με τον σκόρερ του τέρματος, σε ένα πολύ όμορφο βίντεο που δείχνει πόσο έχει εντυπωσιάσει τους Αγγλους ο Ελληνας εξτρέμ.
Τώρα μια παρέα από τους γνωστότερους Αγγλους παραγωγούς περιεχομένου που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, έκαναν ένα χιουμοριστικό βίντεο με σκοπό να αποθεώσουν όσα κάνει ο Χρήστος Τζόλης αυτό το πρώτο διάστημα στο Νησί. Φυσικά η έμπνευση για το βίντεο ήταν η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν μερικές εβδομάδες και έχει γίνει ένα τεράστιο trend.
O λογαριασμός Able με 714.500 ακολούθους που έχει γίνει γνωστός για τέτοιου είδους βίντεο, μετέτρεψε τον Χρήστο Τζόλη σε «Τζολησσέα» που προσπαθεί να αποφασίσει αν θα βάλει γκολ ή αν θα δώσει ασιστ. Τότε εμφανίζεται (όπως και στην ταινία) η Αθηνά να του δείξει τον δρόμο και να του δώσει οδηγίες πώς πρέπει να κινηθεί για να κάνει αυτό που θέλει. Μετά από μερικές χιουμοριστικές ατάκες, εν τέλει δίνει μια τελική πάσα σε έναν συμπαίκτη του που σκοράρει και του λένε πως είναι «μαγνήτης των ασιστ».
@11able
tzolisseus my wingaaa always leaves with suttin🇬🇷 #football #soccer #footballskit #footballtiktok #11able @ezefavs @mr.composure @Zayn Farooqui♬ original sound - Able
Ο «Τζολησσέας» όμως πανηγυρίζει με την Αθηνά και όχι με τον σκόρερ του τέρματος, σε ένα πολύ όμορφο βίντεο που δείχνει πόσο έχει εντυπωσιάσει τους Αγγλους ο Ελληνας εξτρέμ.
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