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Παναθηναϊκός: Στην αποστολή για τη Σόφια οι Τεττέη, Λιβάι και Ντέσερς
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Παναθηναϊκός Λιβάι Γκαρ​σία Ανδρέας Τεττέη Σίριλ Ντέσερς

Παναθηναϊκός: Στην αποστολή για τη Σόφια οι Τεττέη, Λιβάι και Ντέσερς

Για βασικός προορίζεται ο δανεικός από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιθετικός

Παναθηναϊκός: Στην αποστολή για τη Σόφια οι Τεττέη, Λιβάι και Ντέσερς
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 την Τρίτη (11/08-20:30) στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, που θα κρίνει ποια από τις δύο θα περάσει στα Play Offs της διοργάνωσης.

Καλά τα νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού είδε εκτός από τον Λιβάι Γκαρσία, να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή για τη Σόφια τόσο ο Ντέσερς όσο και ο Τεττέη, δίνοντάς του έτσι περαιτέρω λύσεις για το κρίσιμο αυτό παιχνίδι.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν αναμένεται φυσικά να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, ωστόσο θα μπορούν να αγωνιστούν για κάποια λεπτά ερχόμενοι από τον πάγκο, αν παραστεί ανάγκη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Εκτός έμειναν ο Κάνγκουα, που δεν μπορεί να δηλωθεί ακόμη, γιατί έχει ήδη αγωνιστεί στα προκριματικά με την Χάποελ Μπερ Σεβά, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν, ο τιμωρημένος Τσάπρας και οι τραυματίες Παντελίδης, Καλάμπρια και Ίνγκασον.


Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
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