Οι ομοσπονδίες της UEFA ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν η FIFA πουλήσει δικαιώματα σε ιδιώτες

🚨🚨| OFFICIAL: UEFA’s Statement:



"UEFA and its 55 member associations stand as one. We unanimously and unequivocally reject FIFA’s proposal to transfer ownership interests in the World Cup and other FIFA competitions to private investors.



"The World Cup cannot be treated as… pic.twitter.com/EBovm4pPGn — CentreGoals. (@centregoals) July 30, 2026

Ωστόσο, η αντίθεσή μας υπερβαίνει κατά πολύ τη διαδικασία.Από τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτούν δικαιώματα ιδιοκτησίας στις διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο αλλάζει για πάντα. Η εμπορική απόδοση μετατρέπεται σε μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών γίνονται καθημερινή πίεση. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε απόφαση για το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο, κάθε απόφαση για τη μορφή των διοργανώσεων και κάθε απόφαση που διαμορφώνει το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν θα λαμβάνεται πλέον με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος, αλλά το συμφέρον των μετόχων.Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να καθορίζεται από τις προσδοκίες εκείνων των οποίων πρωταρχικό καθήκον είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Ούτε μπορούν τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, των λιγκών, των συλλόγων, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων να υποτάσσονται στις αποδόσεις των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό όφελος.Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη. Δεν θα προσδώσουμε ποτέ τη νομιμοποίησή μας σε αυτό το μοντέλο. Κανείς δεν διαθέτει το ηθικό δικαίωμα να πουλήσει κάτι που απλώς διαχειρίζεται ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά.Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν η πρόταση αυτή αποσυρθεί πλήρως και παρασχεθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διακυβέρνησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία.Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία: η UEFA και οι εθνικές της ομοσπονδίες θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα.Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες οι θεσμοί κρίνονται όχι από όσα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν, αλλά από όσα αρνούνται να συμβιβαστούν. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές.Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι απλώς πολύ σημαντικά για να πωληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκε και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».Το θέμα βγήκε προς τα έξω με την αποκάλυψη των Times. Την Τρίτη (28/7) ανέφεραν όλο το πλάνο του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει η FIFA δικαιώματα της σε ιδιώτες. Η αποκάλυψη αυτή μάλιστα προκάλεσε δύο σκληρές ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά της UEFA.«Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα μερίδιο της τάξης του 20% σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω το κερδοφόρο και αμφιλεγόμενο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία δήλωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές στη νέα εμπορική εταιρεία με την ονομασία Fifa Forward Enterprise (FFE).», ανέφερε το δημοσίευμα αποκαλύπτοντας και ονόματα πιθανών επενδυτών τα οποία συμπτωματικά έχουν στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Ο Τζόσουα Κούσνερ, ο επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας —του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα— βρίσκεται σε συνομιλίες για να ηγηθεί της συμφωνίας μέσω του ταμείου του, Thrive Eternal. Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε πρώτα από τους Financial Times, αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση για την εισροή περισσότερων χρημάτων στη FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο, ο οποίος την έχει μετατρέψει σε εμπορικό κολοσσό κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του.Ο αμφιλεγόμενος Ελβετός παράγοντας έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, απονέμοντάς του το πρώτο «βραβείο ειρήνης» της FIFA τον Δεκέμβριο — μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές παραβίαζε τους κανόνες της συνομοσπονδίας περί πολιτικής ουδετερότητας» ανέφεραν οι Times.