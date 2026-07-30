Οι ομοσπονδίες της UEFA ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν η FIFA πουλήσει δικαιώματα σε ιδιώτες
Οι ομοσπονδίες της UEFA ψήφισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ αν η FIFA πουλήσει δικαιώματα σε ιδιώτες
Νέο επεισόδιο στις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα σχέδια του Τζιάνι Ινφαντίνο, εκδόθηκε νέα σκληρή ανακοίνωση
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 αν ο Τζιάνι Ινφαντίνο προχωρήσει στα σχέδια του και πουλήσει δικαιώματα σε ιδιώτες από διοργανώσεις της FIFA.
Το νέο επεισόδιο στη μεγαλύτερη κόντρα που έχει βιώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο σοβαρό.
Σε έκτακτη συνεδρίαση, που έγινε την Πέμπτη (30/7) και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα και αποφάσισαν.
Μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν πουληθούν δικαιώματά σε ιδιώτες, ένα πλάνο και σχέδιο που εμπνευστής του είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Τον Οκτώβριο θα γίνουν τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η FIFA αναμένεται να δείξει τις κινήσεις της και προς τα που σκοπεύει να κινηθεί.
Η νέα ανακοίνωση της UEFA
Μετά την ψηφοφορία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έβγαλε νέα σκληρή ανακοίνωση.
«Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της στέκονται ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει μετοχικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Χτίστηκε μέσα από γενιές παικτών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται.
Είναι τόσο ανεύθυνο όσο και αδικαιολόγητο το γεγονός ότι μια πρόταση τόσο καθοριστικής σημασίας για το ποδόσφαιρο σχεδιάστηκε εν κρυπτώ και οδηγήθηκε ένα βήμα πριν από την έγκρισή της, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με όσους έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να υπηρετούν το άθλημα. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά συνιστά εγκατάλειψη του θεσμικού καθήκοντος της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Οι εθνικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα τελεσίγραφο: είτε να αποδεχθούν την αμετάκλητη εκχώρηση των σημαντικότερων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου είτε να υποστούν τις συνέπειες. Αυτό δεν είναι μια «δημοκρατική απόφαση», αλλά διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού – μια πράξη εξαναγκασμού που δεν αρμόζει σε έναν οργανισμό επιφορτισμένο με τη διαχείριση και την προστασία του παγκόσμιου παιχνιδιού.
Το νέο επεισόδιο στη μεγαλύτερη κόντρα που έχει βιώσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο σοβαρό.
Σε έκτακτη συνεδρίαση, που έγινε την Πέμπτη (30/7) και οι 55 χώρες-μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα και αποφάσισαν.
Μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA αν πουληθούν δικαιώματά σε ιδιώτες, ένα πλάνο και σχέδιο που εμπνευστής του είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Μάλιστα, το πρώτο μεγάλο τεστ για το που θα πάει αυτή η κόντρα δεν αργεί.
Uefa's 55 member associations have made their opinions known.— Match of the Day (@BBCMOTD) July 30, 2026
They have voted to boycott all Fifa competitions, including the men's and women's World Cups and Club World Cup, if Fifa proceeds with its plan to sell stakes in its competitions to private investors. pic.twitter.com/eqQMToVRUy
Τον Οκτώβριο θα γίνουν τα πλέι οφ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Η FIFA αναμένεται να δείξει τις κινήσεις της και προς τα που σκοπεύει να κινηθεί.
Η νέα ανακοίνωση της UEFA
Μετά την ψηφοφορία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έβγαλε νέα σκληρή ανακοίνωση.
«Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της στέκονται ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει μετοχικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Χτίστηκε μέσα από γενιές παικτών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται.
Είναι τόσο ανεύθυνο όσο και αδικαιολόγητο το γεγονός ότι μια πρόταση τόσο καθοριστικής σημασίας για το ποδόσφαιρο σχεδιάστηκε εν κρυπτώ και οδηγήθηκε ένα βήμα πριν από την έγκρισή της, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με όσους έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να υπηρετούν το άθλημα. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά συνιστά εγκατάλειψη του θεσμικού καθήκοντος της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Οι εθνικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα τελεσίγραφο: είτε να αποδεχθούν την αμετάκλητη εκχώρηση των σημαντικότερων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου είτε να υποστούν τις συνέπειες. Αυτό δεν είναι μια «δημοκρατική απόφαση», αλλά διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού – μια πράξη εξαναγκασμού που δεν αρμόζει σε έναν οργανισμό επιφορτισμένο με τη διαχείριση και την προστασία του παγκόσμιου παιχνιδιού.
🚨🚨| OFFICIAL: UEFA’s Statement:— CentreGoals. (@centregoals) July 30, 2026
"UEFA and its 55 member associations stand as one. We unanimously and unequivocally reject FIFA’s proposal to transfer ownership interests in the World Cup and other FIFA competitions to private investors.
"The World Cup cannot be treated as… pic.twitter.com/EBovm4pPGn
Ωστόσο, η αντίθεσή μας υπερβαίνει κατά πολύ τη διαδικασία.
Από τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτούν δικαιώματα ιδιοκτησίας στις διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο αλλάζει για πάντα. Η εμπορική απόδοση μετατρέπεται σε μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών γίνονται καθημερινή πίεση. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε απόφαση για το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο, κάθε απόφαση για τη μορφή των διοργανώσεων και κάθε απόφαση που διαμορφώνει το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν θα λαμβάνεται πλέον με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος, αλλά το συμφέρον των μετόχων.
Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να καθορίζεται από τις προσδοκίες εκείνων των οποίων πρωταρχικό καθήκον είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Ούτε μπορούν τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, των λιγκών, των συλλόγων, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων να υποτάσσονται στις αποδόσεις των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό όφελος.
Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη. Δεν θα προσδώσουμε ποτέ τη νομιμοποίησή μας σε αυτό το μοντέλο. Κανείς δεν διαθέτει το ηθικό δικαίωμα να πουλήσει κάτι που απλώς διαχειρίζεται ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά.
Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν η πρόταση αυτή αποσυρθεί πλήρως και παρασχεθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διακυβέρνησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία.
Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία: η UEFA και οι εθνικές της ομοσπονδίες θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα.
Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες οι θεσμοί κρίνονται όχι από όσα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν, αλλά από όσα αρνούνται να συμβιβαστούν. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές.
Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι απλώς πολύ σημαντικά για να πωληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκε και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».
Η αποκάλυψη των Times
Το θέμα βγήκε προς τα έξω με την αποκάλυψη των Times. Την Τρίτη (28/7) ανέφεραν όλο το πλάνο του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει η FIFA δικαιώματα της σε ιδιώτες. Η αποκάλυψη αυτή μάλιστα προκάλεσε δύο σκληρές ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες από την πλευρά της UEFA.
«Η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα μερίδιο της τάξης του 20% σε μια νέα εμπορική οντότητα, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει περαιτέρω το κερδοφόρο και αμφιλεγόμενο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία δήλωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τραπεζίτες της JPMorgan για την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, προσελκύοντας εξωτερικούς επενδυτές στη νέα εμπορική εταιρεία με την ονομασία Fifa Forward Enterprise (FFE).», ανέφερε το δημοσίευμα αποκαλύπτοντας και ονόματα πιθανών επενδυτών τα οποία συμπτωματικά έχουν στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Τζόσουα Κούσνερ, ο επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας —του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα— βρίσκεται σε συνομιλίες για να ηγηθεί της συμφωνίας μέσω του ταμείου του, Thrive Eternal. Το σχέδιο, το οποίο αποκαλύφθηκε πρώτα από τους Financial Times, αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση για την εισροή περισσότερων χρημάτων στη FIFA υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο, ο οποίος την έχει μετατρέψει σε εμπορικό κολοσσό κατά τη διάρκεια της δεκαετούς θητείας του.
Ο αμφιλεγόμενος Ελβετός παράγοντας έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ, απονέμοντάς του το πρώτο «βραβείο ειρήνης» της FIFA τον Δεκέμβριο — μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές παραβίαζε τους κανόνες της συνομοσπονδίας περί πολιτικής ουδετερότητας» ανέφεραν οι Times.
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