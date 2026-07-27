Παναθηναϊκός: Τι ισχύει πραγματικά με Γουέστμπρουκ και Ντ’ Άντζελο Ράσελ – Αυτή είναι η άποψη του Ομπράντοβιτς
SPORTS

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει πραγματικά με Γουέστμπρουκ και Ντ’ Άντζελο Ράσελ – Αυτή είναι η άποψη του Ομπράντοβιτς

Οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Ντ’ Άντζελο Ράσελ βρίσκονται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς παραμένουν ελεύθεροι στο NBA και τα σενάρια για πιθανή μετακόμισή τους στην Ευρώπη πληθαίνουν

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει πραγματικά με Γουέστμπρουκ και Ντ’ Άντζελο Ράσελ – Αυτή είναι η άποψη του Ομπράντοβιτς
Πόσο ρεαλιστικό είναι όμως να φορέσουν τα πράσινα και πώς θα αντιμετώπιζε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δύο τόσο ισχυρές προσωπικότητες του NBA;

Οι «πράσινοι» εξακολουθούν να αναζητούν έναν γκαρντ που θα ολοκληρώσει το ρόστερ τους για τη νέα σεζόν και το όνομα του συλλόγου μπήκε στο επίκεντρο της συζήτησης μετά από ισραηλινό δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για ενδιαφέρον προς τους Ράσελ Γουέστμπρουκ και Ντ’ Άντζελο Ράσελ. Πρόκειται για δύο παίκτες με τεράστιο βιογραφικό στο NBA, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι, όμως η πραγματικότητα απέχει αρκετά από τα μεταγραφικά σενάρια που κυκλοφορούν.

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