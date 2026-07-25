Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Τι δεν ξεχνά ο Παναθηναϊκός – Πώς ο Ντόρσεϊ καθορίζει το μέλλον του Γκραντ σε μια υπόθεση που μοιάζει «τελειωμένη»
Τι δεν ξεχνά ο Παναθηναϊκός – Πώς ο Ντόρσεϊ καθορίζει το μέλλον του Γκραντ σε μια υπόθεση που μοιάζει «τελειωμένη»
Ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό ήρθε να ταράξει τα νερά, εμπλέκοντας τον Τζέριαν Γκραντ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού, ωστόσο η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα έντονο παρασκήνιο από το παρελθόν, που ίσως καθιστά το deal σχεδόν… ακατόρθωτο.
Το «στοπ» της Φενέρ και η ιστορία που επαναλαμβάνεται
Για να καταλάβει κανείς τη στάση που αναμένεται να κρατήσει το «τριφύλλι», πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή που ο Δημήτρης Ιτούδης βρισκόταν στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Το «στοπ» της Φενέρ και η ιστορία που επαναλαμβάνεται
Για να καταλάβει κανείς τη στάση που αναμένεται να κρατήσει το «τριφύλλι», πρέπει να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή που ο Δημήτρης Ιτούδης βρισκόταν στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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