Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ανατροπή με Χεζόνια: Τον συνδέει με Ολυμπιακό η «Marca»
Ανατροπή με Χεζόνια: Τον συνδέει με Ολυμπιακό η «Marca»
Η υπόθεση του Μάριο Χεζόνια συνεχίζει να απασχολεί έντονα την Ισπανία, με τη Marca να την έχει στο πρωτοσέλιδό της, εστιάζοντας στη ρήτρα αποχώρησης του Κροάτη φόργουορντ από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χεζόνια επιθυμεί να αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα» με προορισμό το NBA, ενώ η ισπανική εφημερίδα χαρακτηρίζει την υπόθεσή του ως πραγματική «σαπουνόπερα».
Παράλληλα, η Marca σημειώνει πως Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον του 30χρονου άσου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Παράλληλα, η Marca σημειώνει πως Ολυμπιακός και Dubai BC παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον του 30χρονου άσου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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