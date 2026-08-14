Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 52 ετών από τη δεύτερη φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.
Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 52 ετών από τη δεύτερη φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας 🇬🇷🇨🇾 pic.twitter.com/8mDDxJtDvt— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 14, 2026
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