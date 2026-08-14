Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού