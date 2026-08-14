Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωνσταντίνος Κόμπος Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο της επικοινωνίας οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και θέματα που άπτονται των τριμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 52 ετών από τη δεύτερη φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

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