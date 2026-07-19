Αλμέιδα για Πινέδα: Είναι παίκτης νικητής, είμαι χαρούμενος που τον αποκτήσαμε, βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα Ματίας Αλμέιδα Μοντερέι

Αλμέιδα για Πινέδα: Είναι παίκτης νικητής, είμαι χαρούμενος που τον αποκτήσαμε, βίντεο

Μετά την ΑΕΚ ο Πινέδα με τον Αλμέιδα θα συνεργαστούν και στην Μοντερέι

Αλμέιδα για Πινέδα: Είναι παίκτης νικητής, είμαι χαρούμενος που τον αποκτήσαμε, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι ανακοινώθηκε το Σάββατο (18/07) και ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί σχετικά στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Σάντος Λαγκούνα με 3-2 στη πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07).

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την κίνηση των «Ραγιάδος» να αποκτήσουν τον 30χρονο μέσο, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην προπονητική του καριέρα.



Τον χαρακτήρισε παίκτη-νικητή, αφού όπου και να έχει πάει, κατόρθωσε να κατακτήσει τίτλους, κάτι πολύ σημαντικό για το μεντάλιτι ενός ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τον επέλεξε και στη νέα του ομάδα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν του έχει υποσχεθεί ότι θα είναι βασικός, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν.

«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή. Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ... Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο» είπε μεταξύ άλλων ο Ματίας Αλμέιδα.


Πηγή: www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης