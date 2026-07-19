Αλμέιδα για Πινέδα: Είναι παίκτης νικητής, είμαι χαρούμενος που τον αποκτήσαμε, βίντεο
Αλμέιδα για Πινέδα: Είναι παίκτης νικητής, είμαι χαρούμενος που τον αποκτήσαμε, βίντεο
Μετά την ΑΕΚ ο Πινέδα με τον Αλμέιδα θα συνεργαστούν και στην Μοντερέι
Η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι ανακοινώθηκε το Σάββατο (18/07) και ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί σχετικά στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Σάντος Λαγκούνα με 3-2 στη πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος τα ξημερώματα της Κυριακής (19/07).
Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την κίνηση των «Ραγιάδος» να αποκτήσουν τον 30χρονο μέσο, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην προπονητική του καριέρα.
Τον χαρακτήρισε παίκτη-νικητή, αφού όπου και να έχει πάει, κατόρθωσε να κατακτήσει τίτλους, κάτι πολύ σημαντικό για το μεντάλιτι ενός ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τον επέλεξε και στη νέα του ομάδα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν του έχει υποσχεθεί ότι θα είναι βασικός, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν.
«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή. Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ... Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο» είπε μεταξύ άλλων ο Ματίας Αλμέιδα.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για την κίνηση των «Ραγιάδος» να αποκτήσουν τον 30χρονο μέσο, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην προπονητική του καριέρα.
🇲🇽 Matías Almeyda expresó su admiración sobre Orbelín Pineda.— ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) July 19, 2026
En más de 200 partidos lo ha dirigido 'El pelado'.
📹 @juancruzr17 pic.twitter.com/VTETL9wkqN
Τον χαρακτήρισε παίκτη-νικητή, αφού όπου και να έχει πάει, κατόρθωσε να κατακτήσει τίτλους, κάτι πολύ σημαντικό για το μεντάλιτι ενός ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια εξήγησε γιατί τον επέλεξε και στη νέα του ομάδα ενώ ξεκαθάρισε πως δεν του έχει υποσχεθεί ότι θα είναι βασικός, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν.
«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή. Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ... Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο» είπε μεταξύ άλλων ο Ματίας Αλμέιδα.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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