Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Στίβος: Χάλκινο μετάλλιο ο Μουμούρης στο τριπλούν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-18
Στίβος: Χάλκινο μετάλλιο ο Μουμούρης στο τριπλούν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ-18
Ο Δημήτρης Μουμούρης με άλμα στα 15.49 μέτρα πήρε την 3η θέση στο τριπλούν - Πέμπτος ο Μιχάλης Δελιντζόγλου με 15.12μ
Οι επιτυχίες της ελληνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι διαδέχονται η μία την άλλη. Στο πέσιμο της αυλαίας του πρωινού προγράμματος της τελευταίας μέρας των αγώνων, η διάκριση ήταν διπλή.
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο τριπλούν, που έσπασε καρδιές, ο Δημήτρης Μουμούρης πέτυχε να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι με άλμα στα 15.49, μέτρα που του χάρισαν την τρίτη θέση. Πέμπτος με εξαιρετικό αγώνα ο Μιχάλης Δελιντζόγλου με 15.12.
Από τα πρώτα τους άλματα τα δύο Ελληνόπουλα μπήκαν αποφασισμένα να διεκδικήσουν μια υψηλή θέση πηδώντας 15.07 ο Μουμούρης και 15.02 ο Δελιντζόγλου. Με τη δεύτερη προσπάθεια, ο Κερκυραίος άλτης, που γυμνάζεται με τον πατέρα του, παλιό αθλητή του τριπλούν, Βασίλη και πέρασε έναν δύσκολο χειμώνα με τραυματισμούς, έβαλε ψηλά τον πήχη για τους υπόλοιπους φτάνοντας στα 15.49. Ο Βρετανός, Τίντο Οντουνάικε απάντησε με 15.52 ανεβάζοντας τον δείκτη της αγωνίας.
Μπαίνοντας πια στην τέταρτη προσπάθεια, ήρθε το ρίσκο για μεγαλύτερα άλματα. Βγήκε μόνο στον Βρετανό, που πήδηξε 16.12 και εξασφάλισε τη νίκη.
Ο Μουμούρης δοκίμασε να βγάλει πιο μεγάλο πρώτο βήμα (κουτσό), από ό,τι συνήθως, αλλά το πλήρωσε με μια έντονη ενόχληση στο πέλμα. Την ίδια ώρα ο Δελιντζόγλου, αν και έδειχνε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση δεν μπορούσε να βρει βαλβίδα στη φόρα του και πάταγε πολύ μακριά. Ωστόσο, ο αθλητής του Θανάση Δημαρά από την Αλεξανδρούπολη κατάφερε να ανέβει στην πέμπτη θέση με 15.12 στην προτελευταία προσπάθειά του. Ο Μουμούρης δεν επιχείρησε άλμα, και ενώ δεχόταν πρώτες βοήθειες για το τραυματισμένο πόδι του, είδε τον Ούγγρο Ματίας Μπέλα να πηδά επίσης 15.49, αλλά να τον ρίχνει τρίτο με καλύτερη δεύτερη προσπάθεια. Ο τέταρτος, τελικά, Πορτογάλος Ζοάο Μάτος, έβγαλε μεγάλο άλμα, αλλά ήταν άκυρος.
Στην τελευταία προσπάθεια, όλοι ήθελαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε με τον τελικό να ολοκληρώνεται με το τεταρτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση και τον Δελιντζόγλου ψηλά στην πέμπτη θέση, προς τέρψιν της ηχηρής και πολυπληθούς ελληνικής κερκίδας στο Ραούλ Γκουιντομπάλντι.
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο τριπλούν, που έσπασε καρδιές, ο Δημήτρης Μουμούρης πέτυχε να εξασφαλίσει μια θέση στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στο Ριέτι με άλμα στα 15.49, μέτρα που του χάρισαν την τρίτη θέση. Πέμπτος με εξαιρετικό αγώνα ο Μιχάλης Δελιντζόγλου με 15.12.
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Από τα πρώτα τους άλματα τα δύο Ελληνόπουλα μπήκαν αποφασισμένα να διεκδικήσουν μια υψηλή θέση πηδώντας 15.07 ο Μουμούρης και 15.02 ο Δελιντζόγλου. Με τη δεύτερη προσπάθεια, ο Κερκυραίος άλτης, που γυμνάζεται με τον πατέρα του, παλιό αθλητή του τριπλούν, Βασίλη και πέρασε έναν δύσκολο χειμώνα με τραυματισμούς, έβαλε ψηλά τον πήχη για τους υπόλοιπους φτάνοντας στα 15.49. Ο Βρετανός, Τίντο Οντουνάικε απάντησε με 15.52 ανεβάζοντας τον δείκτη της αγωνίας.
Μπαίνοντας πια στην τέταρτη προσπάθεια, ήρθε το ρίσκο για μεγαλύτερα άλματα. Βγήκε μόνο στον Βρετανό, που πήδηξε 16.12 και εξασφάλισε τη νίκη.
Ο Μουμούρης δοκίμασε να βγάλει πιο μεγάλο πρώτο βήμα (κουτσό), από ό,τι συνήθως, αλλά το πλήρωσε με μια έντονη ενόχληση στο πέλμα. Την ίδια ώρα ο Δελιντζόγλου, αν και έδειχνε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση δεν μπορούσε να βρει βαλβίδα στη φόρα του και πάταγε πολύ μακριά. Ωστόσο, ο αθλητής του Θανάση Δημαρά από την Αλεξανδρούπολη κατάφερε να ανέβει στην πέμπτη θέση με 15.12 στην προτελευταία προσπάθειά του. Ο Μουμούρης δεν επιχείρησε άλμα, και ενώ δεχόταν πρώτες βοήθειες για το τραυματισμένο πόδι του, είδε τον Ούγγρο Ματίας Μπέλα να πηδά επίσης 15.49, αλλά να τον ρίχνει τρίτο με καλύτερη δεύτερη προσπάθεια. Ο τέταρτος, τελικά, Πορτογάλος Ζοάο Μάτος, έβγαλε μεγάλο άλμα, αλλά ήταν άκυρος.
Στην τελευταία προσπάθεια, όλοι ήθελαν, αλλά κανείς δεν μπόρεσε με τον τελικό να ολοκληρώνεται με το τεταρτο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση και τον Δελιντζόγλου ψηλά στην πέμπτη θέση, προς τέρψιν της ηχηρής και πολυπληθούς ελληνικής κερκίδας στο Ραούλ Γκουιντομπάλντι.
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