63ο Ράλλυ Αιγαίου: Η Σύρος υποδέχεται για 19η φορά τον ιστορικό ιστιοπλοϊκό αγώνα

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Πρόγραμμα 63ου Ράλλυ Αιγαίου

Με προορισμό τον Φοίνικα της Σύρου απέπλευσαν τα σκάφη που συμμετέχουν στο 63ο Ράλλυ Αιγαίου, έναν από τους ιστορικότερους αγώνες ανοικτής θαλάσσης της χώρας. Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (12:46) από τις Φλέβες, ανοιχτά της Βουλιαγμένης, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Αγώνων, αντί του αρχικά προγραμματισμένου σημείου στο Φάληρο.Με μέτριο βορειοανατολικό άνεμο, τα πληρώματα ξεκίνησαν την πρώτη διαδρομή των περίπου 60 ναυτικών μιλίων, αφήνοντας την Κύθνο στα αριστερά τους πριν καταπλεύσουν στον πρώτο σταθμό της διοργάνωσης.Η Σύρος αποτελεί τον πιο συχνό προορισμό στην ιστορία του Ράλλυ Αιγαίου. Από την πρώτη διοργάνωση, το 1964, έως σήμερα, ο πολύχρωμος στόλος έχει επισκεφθεί το νησί συνολικά 19 φορές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του θέση στον θεσμό. Τα ταχύτερα σκάφη αναμένεται να φθάσουν στον Φοίνικα αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι περισσότερες αφίξεις υπολογίζονται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και φέτος η μάχη στις κατηγορίες Performance και Sport, με σκάφη που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, όπως τατης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,και. Ξεχωρίζει επίσης η πρώτη συμμετοχή του, με κυβερνήτη τον Γιώργο Νουνέση, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 23 χρόνια.Λίγο πριν από την εκκίνηση, ο κ. Νουνέσης δήλωσε ότι η επιστροφή του στο Ράλλυ Αιγαίου σηματοδοτεί μια νέα αγωνιστική αρχή ως κυβερνήτης. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα συμμετέχει με ένα Figaro 3, σκάφος ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία, το οποίο προσφέρει υψηλές επιδόσεις και μεγαλύτερη αγωνιστική ένταση σε σχέση με τα συμβατικά ιστιοπλοϊκά.Σταθερός υποστηρικτής της διοργάνωσης παραμένει και φέτος το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο συνοδεύει τον αγώνα με το πλοίο γενικής υποστήριξης. Το πλήρωμά του θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ράλλυ, παρέχοντας υποστήριξη και ασφάλεια στα πληρώματα κατά τη διάρκεια των περίπου 300 ναυτικών μιλίων που θα διανύσουν μέσα σε επτά ημέρες στο Αιγαίο.Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας στον Φοίνικα Σύρου (12:00).2η τοπική ιστιοδρομία (15 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και απονομή επάθλων της 1ης και 2ης ιστιοδρομίας (20:30).Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ναυπηγείο Σύρου, καθώς και περιήγηση σε αξιοθέατα του νησιού.3η ιστιοδρομία Φοίνικας Σύρου – Λέρος (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00).Beach Party και Sup Cup.Ελεύθερη ημέρα και απονομή επάθλων της 3ης ιστιοδρομίας.4η και τελευταία ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και τελικός τερματισμός.Ελεύθερος πλους και επιστροφή των σκαφών.Τελετή απονομής επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (21:00).