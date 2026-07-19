Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
63ο Ράλλυ Αιγαίου: Η Σύρος υποδέχεται για 19η φορά τον ιστορικό ιστιοπλοϊκό αγώνα
63ο Ράλλυ Αιγαίου: Η Σύρος υποδέχεται για 19η φορά τον ιστορικό ιστιοπλοϊκό αγώνα
Πρώτος σταθμός ο Φοίνικας, όπου αναμένονται τα πληρώματα μετά την εκκίνηση από τις Φλέβες – Επτά ημέρες αγωνιστικής δράσης σε Αιγαίο και Δωδεκάνησα
Με προορισμό τον Φοίνικα της Σύρου απέπλευσαν τα σκάφη που συμμετέχουν στο 63ο Ράλλυ Αιγαίου, έναν από τους ιστορικότερους αγώνες ανοικτής θαλάσσης της χώρας. Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (12:46) από τις Φλέβες, ανοιχτά της Βουλιαγμένης, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Αγώνων, αντί του αρχικά προγραμματισμένου σημείου στο Φάληρο.
Με μέτριο βορειοανατολικό άνεμο, τα πληρώματα ξεκίνησαν την πρώτη διαδρομή των περίπου 60 ναυτικών μιλίων, αφήνοντας την Κύθνο στα αριστερά τους πριν καταπλεύσουν στον πρώτο σταθμό της διοργάνωσης.
Η Σύρος αποτελεί τον πιο συχνό προορισμό στην ιστορία του Ράλλυ Αιγαίου. Από την πρώτη διοργάνωση, το 1964, έως σήμερα, ο πολύχρωμος στόλος έχει επισκεφθεί το νησί συνολικά 19 φορές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του θέση στον θεσμό. Τα ταχύτερα σκάφη αναμένεται να φθάσουν στον Φοίνικα αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι περισσότερες αφίξεις υπολογίζονται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και φέτος η μάχη στις κατηγορίες Performance και Sport, με σκάφη που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, όπως τα PEGA της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, BANA BIOLETTA 4, ARETI και WATER GIPSY. Ξεχωρίζει επίσης η πρώτη συμμετοχή του LALKA, με κυβερνήτη τον Γιώργο Νουνέση, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 23 χρόνια.
Λίγο πριν από την εκκίνηση, ο κ. Νουνέσης δήλωσε ότι η επιστροφή του στο Ράλλυ Αιγαίου σηματοδοτεί μια νέα αγωνιστική αρχή ως κυβερνήτης. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα συμμετέχει με ένα Figaro 3, σκάφος ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία, το οποίο προσφέρει υψηλές επιδόσεις και μεγαλύτερη αγωνιστική ένταση σε σχέση με τα συμβατικά ιστιοπλοϊκά.
Σταθερός υποστηρικτής της διοργάνωσης παραμένει και φέτος το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο συνοδεύει τον αγώνα με το πλοίο γενικής υποστήριξης «ΑΙΑΣ». Το πλήρωμά του θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ράλλυ, παρέχοντας υποστήριξη και ασφάλεια στα πληρώματα κατά τη διάρκεια των περίπου 300 ναυτικών μιλίων που θα διανύσουν μέσα σε επτά ημέρες στο Αιγαίο.
Δευτέρα 20 Ιουλίου: 2η τοπική ιστιοδρομία (15 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και απονομή επάθλων της 1ης και 2ης ιστιοδρομίας (20:30).
Τρίτη 21 Ιουλίου: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ναυπηγείο Σύρου, καθώς και περιήγηση σε αξιοθέατα του νησιού.
Τετάρτη 22 Ιουλίου: 3η ιστιοδρομία Φοίνικας Σύρου – Λέρος (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00).
Πέμπτη 23 Ιουλίου: Beach Party και Sup Cup.
Παρασκευή 24 Ιουλίου: Ελεύθερη ημέρα και απονομή επάθλων της 3ης ιστιοδρομίας.
Σάββατο 25 Ιουλίου: 4η και τελευταία ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και τελικός τερματισμός.
Κυριακή 26 Ιουλίου: Ελεύθερος πλους και επιστροφή των σκαφών.
Δευτέρα 27 Ιουλίου: Τελετή απονομής επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (21:00).
Με μέτριο βορειοανατολικό άνεμο, τα πληρώματα ξεκίνησαν την πρώτη διαδρομή των περίπου 60 ναυτικών μιλίων, αφήνοντας την Κύθνο στα αριστερά τους πριν καταπλεύσουν στον πρώτο σταθμό της διοργάνωσης.
Η Σύρος αποτελεί τον πιο συχνό προορισμό στην ιστορία του Ράλλυ Αιγαίου. Από την πρώτη διοργάνωση, το 1964, έως σήμερα, ο πολύχρωμος στόλος έχει επισκεφθεί το νησί συνολικά 19 φορές, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του θέση στον θεσμό. Τα ταχύτερα σκάφη αναμένεται να φθάσουν στον Φοίνικα αργά το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι περισσότερες αφίξεις υπολογίζονται για τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και φέτος η μάχη στις κατηγορίες Performance και Sport, με σκάφη που παραδοσιακά πρωταγωνιστούν, όπως τα PEGA της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, BANA BIOLETTA 4, ARETI και WATER GIPSY. Ξεχωρίζει επίσης η πρώτη συμμετοχή του LALKA, με κυβερνήτη τον Γιώργο Νουνέση, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 23 χρόνια.
Λίγο πριν από την εκκίνηση, ο κ. Νουνέσης δήλωσε ότι η επιστροφή του στο Ράλλυ Αιγαίου σηματοδοτεί μια νέα αγωνιστική αρχή ως κυβερνήτης. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα συμμετέχει με ένα Figaro 3, σκάφος ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία, το οποίο προσφέρει υψηλές επιδόσεις και μεγαλύτερη αγωνιστική ένταση σε σχέση με τα συμβατικά ιστιοπλοϊκά.
Σταθερός υποστηρικτής της διοργάνωσης παραμένει και φέτος το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο συνοδεύει τον αγώνα με το πλοίο γενικής υποστήριξης «ΑΙΑΣ». Το πλήρωμά του θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ράλλυ, παρέχοντας υποστήριξη και ασφάλεια στα πληρώματα κατά τη διάρκεια των περίπου 300 ναυτικών μιλίων που θα διανύσουν μέσα σε επτά ημέρες στο Αιγαίο.
Πρόγραμμα 63ου Ράλλυ ΑιγαίουΚυριακή 19 Ιουλίου: Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας στον Φοίνικα Σύρου (12:00).
Δευτέρα 20 Ιουλίου: 2η τοπική ιστιοδρομία (15 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και απονομή επάθλων της 1ης και 2ης ιστιοδρομίας (20:30).
Τρίτη 21 Ιουλίου: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ναυπηγείο Σύρου, καθώς και περιήγηση σε αξιοθέατα του νησιού.
Τετάρτη 22 Ιουλίου: 3η ιστιοδρομία Φοίνικας Σύρου – Λέρος (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00).
Πέμπτη 23 Ιουλίου: Beach Party και Sup Cup.
Παρασκευή 24 Ιουλίου: Ελεύθερη ημέρα και απονομή επάθλων της 3ης ιστιοδρομίας.
Σάββατο 25 Ιουλίου: 4η και τελευταία ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11:00) και τελικός τερματισμός.
Κυριακή 26 Ιουλίου: Ελεύθερος πλους και επιστροφή των σκαφών.
Δευτέρα 27 Ιουλίου: Τελετή απονομής επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (21:00).
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