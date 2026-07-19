Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη
Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη
Τα τελευταία νέα για το φινάλε του Μουντιάλ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Κυριακής 19 Ιουλίου
Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή του Μέσι και στην Ισπανία του Γιαμάλ, την ώρα που ο... πρόλογος του μικρού τελικού της Αγγλίας με την Γαλλία ήταν εντυπωσιακός! Τα τελευταία νέα για το φινάλε του Μουντιάλ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Κυριακής 19 Ιουλίου η οποία αρχίζει στις 14:00.
Στην εκπομπή μιλούν ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι και ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Την παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
Στην εκπομπή μιλούν ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι και ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης.
Την παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.
Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.
Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.
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