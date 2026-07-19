Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη
SPORTS
Protothema Sports Λέο Μάτος Ντανιέλ Μαντσίνι Γιάννης Τσιμιτσέλης

Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη

Τα τελευταία νέα για το φινάλε του Μουντιάλ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Κυριακής 19 Ιουλίου

Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη
Protothema Sports: Η εκπομπή με καλεσμένους τους Λέο Μάτος, Ντανιέλ Μαντσίνι και Γιάννη Τσιμιτσέλη
Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή του Μέσι και στην Ισπανία του Γιαμάλ, την ώρα που ο... πρόλογος του μικρού τελικού της Αγγλίας με την Γαλλία ήταν εντυπωσιακός! Τα τελευταία νέα για το φινάλε του Μουντιάλ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Κυριακής 19 Ιουλίου η οποία αρχίζει στις 14:00.

Στην εκπομπή μιλούν ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Ντανιέλ Μαντσίνι και ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Την παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης