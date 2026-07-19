Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο
Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέχα Κρεϊτσίκοβα (Νο. 32)
Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέχα, Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (Νο. 32), στον τελικό του WTA Athens Open στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε με σετ 2-0.
Στο court side του γηπέδου για να την υποστηρίξει βρέθηκε όπως και τις άλλες φορές ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της τενίστριας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ζει έντονα κάθε πόντο του αγώνα της. Το παρών στις εξέδρες έδωσε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) έχασε το πρώτο σετ με 7-6, με την Τσέχα να χαμογελάει στο τέλος του tie break. Το δεύτερο σετ του παιχνιδιού έληξε 6-3 και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ.
Μετά την κατάκτηση του 3ου game στο πρώτο σετ του αγώνα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ακούστηκε να εμψυχώνει την αρραβωνιαστικιά του, λέγοντας της: «Μπράβο αγάπη, πολύ καλή».
Στο court side του γηπέδου για να την υποστηρίξει βρέθηκε όπως και τις άλλες φορές ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της τενίστριας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ζει έντονα κάθε πόντο του αγώνα της. Το παρών στις εξέδρες έδωσε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) έχασε το πρώτο σετ με 7-6, με την Τσέχα να χαμογελάει στο τέλος του tie break. Το δεύτερο σετ του παιχνιδιού έληξε 6-3 και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ.
Μετά την κατάκτηση του 3ου game στο πρώτο σετ του αγώνα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ακούστηκε να εμψυχώνει την αρραβωνιαστικιά του, λέγοντας της: «Μπράβο αγάπη, πολύ καλή».
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