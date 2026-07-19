Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης WTA Athens Open τενίστρια OAKA

Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέχα Κρεϊτσίκοβα (Νο. 32)

Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τσέχα, Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (Νο. 32), στον τελικό του WTA Athens Open στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε με σετ 2-0.

Στο court side του γηπέδου για να την υποστηρίξει βρέθηκε όπως και τις άλλες φορές ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της τενίστριας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ζει έντονα κάθε πόντο του αγώνα της. Το παρών στις εξέδρες έδωσε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) έχασε το πρώτο σετ με 7-6, με την Τσέχα να χαμογελάει στο τέλος του tie break. Το δεύτερο σετ του παιχνιδιού έληξε 6-3 και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ.



Μετά την κατάκτηση του 3ου game στο πρώτο σετ του αγώνα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ακούστηκε να εμψυχώνει την αρραβωνιαστικιά του, λέγοντας της: «Μπράβο αγάπη, πολύ καλή».

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Τελικός WTA 250 Athens Open: Στο πλευρό της Σάκκαρη Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, οι επευφημίες του Κωνσταντίνου, βίντεο
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι

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