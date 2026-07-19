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Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης οδεύει προς Χαλ, σταμάτησαν οι επαφές για Όσο
Ολυμπιακός: Ο Τζολάκης οδεύει προς Χαλ, σταμάτησαν οι επαφές για Όσο
Η μεταγραφή του Έλληνα τερματοφύλακα μπαίνει στην τελική της ευθεία - Γιατί «κόπηκαν» οι περιπτώσεις Όσο και Στάνιτς
Ιδιαίτερα κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού τόσο στο κομμάτι των αφίξεων, όσο και στις... αναχωρήσεις.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένα σημείο αναφοράς στο φετινό καλοκαίρι και παρόλο που από τους ερυθρόλευκους δεν επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του προπονητή της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς («η μεταγραφή του έχει κλείσει κατά 95%») εν τούτοις γίνεται κατανοητό ότι έχει μπει σε καλό δρόμο.
Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη νεοφώτιστη στην Premier League με τον Τζολάκη να έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να κάνει το μεγάλο άλμα και το ζήτημα δεν είναι οικονομικό. Αυτό θα λυνόταν πολύ εύκολα, αλλά το όνειρο του είναι να αγωνιστεί στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του. Προφανώς όμως οι Άγγλοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει την κατάλληλη οικονομικά πρόταση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στα επόμενο 48ωρο για να τρέξει και το ζήτημα του αντικαταστάτη του.
Από κει και πέρα παρά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών για προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με τη Σεβίλλη για τον Χοακίν Μαρτίνες Γκάουνα ή απλά Όσο, η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν απασχολεί τους Πειραιώτες. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ζεστός για τον συμπατριώτη του και από τη στιγμή που οι Μπρούνο, Ορτέγκα συνεχίζουν με την ομάδα, οι διαπραγματεύσεις με την Σεβίλλη σταμάτησαν σχεδόν άμεσα.
Τέλος το θέμα του Πέταρ Στάνιτς έχει τελειώσει οριστικά και η ευθύνη για το ναυάγιο της μεταγραφής ανήκει αποκλειστικά στην πλευρά του Σέρβου ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει σε όλα με την Λουντογκόρετς (στα 10 εκατ. ευρώ θα έφτανε να εισπράξει η ομάδα της Βουλγαρίας μαζί με τα μπόνους), αλλά και με τον παίκτη. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας οικογενειακός φίλος του Σέρβου επιθετικού, ως ανεπίσημος εκπρόσωπος του και οι παράλογες απαιτήσεις που προέβαλε (παρά την οργισμένη αντίδραση της Λουντογκόρετς) αναγκάσαν την ελληνική ομάδα να διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα παρόλο που η πλευρά του Στάνιτς προσπάθησε να προσεγγίσει ξανά τον Ολυμπιακό, οι ερυθρόλευκοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να ασχοληθούν ξανά μαζί του...
Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι ένα σημείο αναφοράς στο φετινό καλοκαίρι και παρόλο που από τους ερυθρόλευκους δεν επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του προπονητή της Χαλ, Σεργκέι Γιακίροβιτς («η μεταγραφή του έχει κλείσει κατά 95%») εν τούτοις γίνεται κατανοητό ότι έχει μπει σε καλό δρόμο.
Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη νεοφώτιστη στην Premier League με τον Τζολάκη να έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να κάνει το μεγάλο άλμα και το ζήτημα δεν είναι οικονομικό. Αυτό θα λυνόταν πολύ εύκολα, αλλά το όνειρο του είναι να αγωνιστεί στην Αγγλία και ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του. Προφανώς όμως οι Άγγλοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει την κατάλληλη οικονομικά πρόταση, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στα επόμενο 48ωρο για να τρέξει και το ζήτημα του αντικαταστάτη του.
Από κει και πέρα παρά τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών για προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με τη Σεβίλλη για τον Χοακίν Μαρτίνες Γκάουνα ή απλά Όσο, η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν απασχολεί τους Πειραιώτες. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ζεστός για τον συμπατριώτη του και από τη στιγμή που οι Μπρούνο, Ορτέγκα συνεχίζουν με την ομάδα, οι διαπραγματεύσεις με την Σεβίλλη σταμάτησαν σχεδόν άμεσα.
Τέλος το θέμα του Πέταρ Στάνιτς έχει τελειώσει οριστικά και η ευθύνη για το ναυάγιο της μεταγραφής ανήκει αποκλειστικά στην πλευρά του Σέρβου ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει σε όλα με την Λουντογκόρετς (στα 10 εκατ. ευρώ θα έφτανε να εισπράξει η ομάδα της Βουλγαρίας μαζί με τα μπόνους), αλλά και με τον παίκτη. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας οικογενειακός φίλος του Σέρβου επιθετικού, ως ανεπίσημος εκπρόσωπος του και οι παράλογες απαιτήσεις που προέβαλε (παρά την οργισμένη αντίδραση της Λουντογκόρετς) αναγκάσαν την ελληνική ομάδα να διακόψει τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα παρόλο που η πλευρά του Στάνιτς προσπάθησε να προσεγγίσει ξανά τον Ολυμπιακό, οι ερυθρόλευκοι δεν έδειξαν καμία διάθεση να ασχοληθούν ξανά μαζί του...
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