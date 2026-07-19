Αυτό είναι το Παγκόσμιο κύπελλο: Το βάρος του, οι διαστάσεις του και γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ 2026

Αυτό είναι το Παγκόσμιο κύπελλο: Το βάρος του, οι διαστάσεις του και γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος

Το βαρύτιμο τρόπαιο, αυτό που θέλουν να κατακτήσουν όλες οι εθνικές ομάδες, ήταν μια έμπνευση του ιταλού γλύπτη Σίλβιο Γκαζανίγκα

Αυτό είναι το Παγκόσμιο κύπελλο: Το βάρος του, οι διαστάσεις του και γιατί δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος
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Το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου είναι το τρόπαιο, που όλοι οι αρχηγοί όλων των εθνικών ομάδων του πλανήτη θέλουν να σηκώσουν ψηλά. 

Το έχουν κατορθώσει μόλις οκτώ. Ο αριθμός δεν πρόκειται να αυξηθεί, μια και τόσο η Αργεντινή (τρεις φορές) όσο και η Ισπανία (μια φορά) έχουν ανέβει ξανά στην κορυφή. 

Το Παγκόσμιο κύπελλο είναι ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο τρόπαιο στο ποδόσφαιρο. 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι λεπτομέρειες που το συνοδεύουν. 

Έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά το 1974 στο Μουντιάλ της τότε Δυτικής Γερμανίας. Το κατέκτησε η Δυτική Γερμανία (2-1 στον τελικό την Ολλανδία). Ήταν έμπνευση του ιταλού γλύπτη Σίλβιο Γκαζανίγκα. Κέρδισε τον αντίστοιχο διαγωνισμό, που είχαν υποβληθεί 50 προτάσεις. 

Το προηγούμενο, ήταν το περίφημο τρόπαιο Ζίλ Ριμέ, το οποίο εθνική ομάδα της Βραζιλίας κατέκτησε το 1970 για τρίτη φορά και το πήρε μόνιμα  στη χώρα.

Το Παγκόσμιο κύπελλο ζυγίζει 6 κιλά και 175 γραμμάρια. Έχει ύψος 36,8 εκατοστά και διάμετρο βάσης 13 εκατοστά. 

Έχει κατασκευαστεί από χρυσό 18 καρατίων με καθαρότητα στο 75%. Στο κάτω μέρος υπάρχουν δύο ταινίες από μαλαχίτη, που είναι ένα ζωηρό πράσινο ορυκτό. 

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Ο προσδιορισμός της αξίας του είναι σχεδόν απίθανο να γίνει. Ο λόγος είναι πως δεν πρόκειται για εμπορικό αντικείμενο. Αλλά και για κάτι μοναδικό. Υπολογίζεται φυσικά σε εκατομμύρια δολάρια. Αλλά πρόκειται απλά για υπολογισμό. 

Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου υπολόγισε φέτος πως ο χρυσός που βρίσκεται πάνω στο κύπελλο είναι άνω των 700.000 δολαρίων. Αλλά πρόκειται και πάλι για έναν υπολογισμό σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (όσον αφορά την τιμή). 

Όπως είναι γνωστό, το τρόπαιο απεικονίζει δύο φιγούρες που κάνουν κίνηση προς τα πάνω και κρατούν τη Γη πάνω από τα κεφάλια τους.
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