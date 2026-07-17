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«Βόμβα» από τη Γαλλία: Ο Ολίσε ζήτησε μεταγραφή στη Ρεάλ – Ποιος σταρ θα… θυσιαστεί;
SPORTS

«Βόμβα» από τη Γαλλία: Ο Ολίσε ζήτησε μεταγραφή στη Ρεάλ – Ποιος σταρ θα… θυσιαστεί;

Δυναμικά στο προσκήνιο επανέρχεται το όνομα του Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος ως γνωστό εδώ και καιρό αποτελεί έναν από τους μεγάλους μεταγραφικούς στόχους του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ

«Βόμβα» από τη Γαλλία: Ο Ολίσε ζήτησε μεταγραφή στη Ρεάλ – Ποιος σταρ θα… θυσιαστεί;
Πριν από λίγο καιρό και συγκεκριμένα στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο ισχυρός άνδρας των «μερένχες» είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστή, διευκρινίζοντας τότε πως δεν επρόκειτο για τον Γάλλο εξτρέμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Equipe, ο ίδιος ο Ολίσε έχει πλέον αποφασίσει πως θέλει να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα, ο 24χρονος έχει ήδη εκμυστηρευτεί στους συμπαίκτες του, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου και να συνεχίσει την καριέρα του στη «βασίλισσα», με το θέμα να φιγουράρει στο πρωτοσέλιδο της L’Equipe.


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