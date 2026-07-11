Βίντεο: Ασύλληπτη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ
SPORTS
Χρήστος Τζόλης Μπριζ Άρσεναλ Φέγενορντ

Βίντεο: Ασύλληπτη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ

Ο Χρήστος Τζόλης, που βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Άρσεναλ για μεταγραφή, σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ στη φιλική ήττα της Μπριζ από τη Φέγενορντ

Βίντεο: Ασύλληπτη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ
Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. 

Ο διεθνής εξτρέμ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο φιλικό, που έδωσε η Μπριζ με τη Φέγενορντ. Ο Τζόλης κινήθηκε εξαιρετικά από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι». 

Η Μπριζ ηττήθηκε με 3-1 από την ολλανδική ομάδα αλλά αυτό μάλλον είναι το τελευταίο, που ενδιαφέρει σε ένα φιλικό ματς. 

Ο Τζόλης είναι θέμα συζήτησης, μια και η Άρσεναλ δείχνει διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις της Μπριζ και να τον αποκτήσει. 

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