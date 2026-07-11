Βίντεο: Ασύλληπτη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ
Βίντεο: Ασύλληπτη γκολάρα του Τζόλη σε φιλικό της Μπριζ
Ο Χρήστος Τζόλης, που βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Άρσεναλ για μεταγραφή, σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ στη φιλική ήττα της Μπριζ από τη Φέγενορντ
Ο Χρήστος Τζόλης εντυπωσιάζει ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια.
Ο διεθνής εξτρέμ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο φιλικό, που έδωσε η Μπριζ με τη Φέγενορντ. Ο Τζόλης κινήθηκε εξαιρετικά από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι».
Η Μπριζ ηττήθηκε με 3-1 από την ολλανδική ομάδα αλλά αυτό μάλλον είναι το τελευταίο, που ενδιαφέρει σε ένα φιλικό ματς.
Ο Τζόλης είναι θέμα συζήτησης, μια και η Άρσεναλ δείχνει διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις της Μπριζ και να τον αποκτήσει.
Ο διεθνής εξτρέμ πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ στο φιλικό, που έδωσε η Μπριζ με τη Φέγενορντ. Ο Τζόλης κινήθηκε εξαιρετικά από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι».
Η Μπριζ ηττήθηκε με 3-1 από την ολλανδική ομάδα αλλά αυτό μάλλον είναι το τελευταίο, που ενδιαφέρει σε ένα φιλικό ματς.
Ο Τζόλης είναι θέμα συζήτησης, μια και η Άρσεναλ δείχνει διατεθειμένη να καλύψει τις απαιτήσεις της Μπριζ και να τον αποκτήσει.
Wat een goal van Christos Tzolis tegen Feyenoord...#feyclu #clubbrugge pic.twitter.com/lGpNsPOjLQ— Michel Berix (@MichelFCBerix) July 11, 2026
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