Τσέντι Όσμαν: Έτσι αντέδρασαν τα μέσα του εξωτερικού στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Τσέντι Όσμαν: Έτσι αντέδρασαν τα μέσα του εξωτερικού στη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Η είδηση ότι ο Τσέντι Όσμαν πρέπει πλέον να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τα ξένα μέσα να αντιδρούν με μεγάλη έκπληξη
Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ σημειώθηκε με τον ΠΑΟΚ να ρίχνει τη βόμβα κάνοντας δικό του τον Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα τρία χρόνια.
Κάπως έτσι ο Τούρκος φόργουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποδεχόμενος την πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων από τον δικέφαλο του βορρά. Αυτό το ιστορικό deal ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη με όλα τα αθλητικά σάιτ να εκφράζουν την έκπληξή τους για τη μεταγραφή που αν μη τι άλλο προκάλεσε μεγάλο θόρυβο.
Κάπως έτσι ο Τούρκος φόργουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποδεχόμενος την πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων από τον δικέφαλο του βορρά. Αυτό το ιστορικό deal ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη με όλα τα αθλητικά σάιτ να εκφράζουν την έκπληξή τους για τη μεταγραφή που αν μη τι άλλο προκάλεσε μεγάλο θόρυβο.
πηγή: gazzetta
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα