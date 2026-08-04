«Δεν περιγράφεται με λέξεις»: Ο γιος του Τάσου Χαλκιά δείχνει σε βίντεο την απόλυτη καταστροφή του σπιτιού τους στο Πόρτο Γερμενό
«Δεν περιγράφεται με λέξεις»: Ο γιος του Τάσου Χαλκιά δείχνει σε βίντεο την απόλυτη καταστροφή του σπιτιού τους στο Πόρτο Γερμενό
Στο βίντεο του Άρη Χαλκιά φαίνεται ότι δεν έχει μείνει τίποτε από το εξοχικό τους
Ένα συγκλονιστικό βίντεο με την εικόνα από το εσωτερικό του εξοχικού τους στο Πόρτο Γερμενό, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, δημοσίευσε ο γιος του Τάσου Χαλκιά.
Στιγμές απόλυτης καταστροφής κατέγραψε ο Άρης Χαλκιάς, αναρτώντας τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok την κατάσταση που επικρατεί στην αυλή του σπιτιού, αλλά και σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι, με τον γιο του ηθοποιού να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του για την κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η οικογένειά του: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».
Δείτε το βίντεο
Η είδηση για την καταστροφή του εξοχικού του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό έγινε αρχικά γνωστή το Σάββατο 1η Αυγούστου μέσα από δημοσίευση του γιου του στο Instagram, δείχνοντας το καμένο σπίτι.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».
Την Κυριακή, ο ηθοποιός έκανε τις πρώτες δηλώσεις μετά την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους και μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» τόνισε μεταξύ άλλων «έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι». Όπως είπε: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».
Στιγμές απόλυτης καταστροφής κατέγραψε ο Άρης Χαλκιάς, αναρτώντας τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok την κατάσταση που επικρατεί στην αυλή του σπιτιού, αλλά και σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι, με τον γιο του ηθοποιού να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του για την κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η οικογένειά του: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».
Δείτε το βίντεο
@arischalkias
Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν.♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA
Η είδηση για την καταστροφή του εξοχικού του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό έγινε αρχικά γνωστή το Σάββατο 1η Αυγούστου μέσα από δημοσίευση του γιου του στο Instagram, δείχνοντας το καμένο σπίτι.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».
Την Κυριακή, ο ηθοποιός έκανε τις πρώτες δηλώσεις μετά την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους και μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» τόνισε μεταξύ άλλων «έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι». Όπως είπε: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».
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