Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά: Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης, βρέθηκε σε οριακές συνθήκες
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιογράφος OPEN Φωτιά

Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά: Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης, βρέθηκε σε οριακές συνθήκες

«Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο

Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά: Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης, βρέθηκε σε οριακές συνθήκες
17 ΣΧΟΛΙΑ
Ασπίδα προστασίας για τη δημοσιογράφο Μαριά Σιαμπάνου, μετά το βίντεο που την έδειξε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική, ύψωσε ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητάει από όλους να κρατήσουν «ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι» υποστηρίζοντας ότι «η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος» μπορούν «να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες» και «σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων».

Προσθέτει, δε, ότι όλα συνέβησαν ενώ η δημοσιογράφος «βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews».

«Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο.



Όλη η ανάρτηση του Χρήστου Παναγιωτόπουλου για τη δημοσιογράφο του ΟΡΕΝ


«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews. Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες»

Κλείσιμο

Το βίντεο με τη δημοσιογράφο


@krekre951 #fire #attiki #open #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος - krbek
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης