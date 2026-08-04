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Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά: Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης, βρέθηκε σε οριακές συνθήκες
Ο διευθυντής του ΟΡΕΝ για τη ρεπόρτερ που γέλασε στη φωτιά: Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης, βρέθηκε σε οριακές συνθήκες
«Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο
Ασπίδα προστασίας για τη δημοσιογράφο Μαριά Σιαμπάνου, μετά το βίντεο που την έδειξε να γελάει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη δυτική Αττική, ύψωσε ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του ΟΡΕΝ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.
Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητάει από όλους να κρατήσουν «ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι» υποστηρίζοντας ότι «η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος» μπορούν «να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες» και «σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων».
Προσθέτει, δε, ότι όλα συνέβησαν ενώ η δημοσιογράφος «βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews».
«Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο.
«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews. Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες»
Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ο κ. Παναγιωτόπουλος ζητάει από όλους να κρατήσουν «ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι» υποστηρίζοντας ότι «η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος» μπορούν «να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες» και «σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων».
Προσθέτει, δε, ότι όλα συνέβησαν ενώ η δημοσιογράφος «βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews».
«Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες» καταλήγει στην ανάρτησή του για τη νεαρή δημοσιογράφο.
Όλη η ανάρτηση του Χρήστου Παναγιωτόπουλου για τη δημοσιογράφο του ΟΡΕΝ
«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του #OPENnews. Μαρία #Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες»
Το βίντεο με τη δημοσιογράφο
@krekre951 #fire #attiki #open #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος - krbek
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