Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά
Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά
Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους περισσότερους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, με την εικόνα του οδικού δικτύου να είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη λόγω της μειωμένης κίνησης στην πόλη. Στον χάρτη κυκλοφορίας οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες εμφανίζονται «πράσινοι».
Οι μοναδικές εστίες αυξημένης κίνησης καταγράφονται στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα από τα Άνω Πατήσια έως τα Σεπόλια. Ήπια επιβάρυνση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.
Οι μοναδικές εστίες αυξημένης κίνησης καταγράφονται στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα από τα Άνω Πατήσια έως τα Σεπόλια. Ήπια επιβάρυνση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.
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