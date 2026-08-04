Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά

Δείτε live την πορεία της κίνησης

Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά
Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους περισσότερους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου, με την εικόνα του οδικού δικτύου να είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη λόγω της μειωμένης κίνησης στην πόλη. Στον χάρτη κυκλοφορίας οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες εμφανίζονται «πράσινοι».

Οι μοναδικές εστίες αυξημένης κίνησης καταγράφονται στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα από τα Άνω Πατήσια έως τα Σεπόλια. Ήπια επιβάρυνση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μικρές καθυστερήσεις σε Πειραιά, Κηφισό και Σκαραμαγκά


Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης