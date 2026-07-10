«Βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ: Ο ΠΑΟΚ κάνει δικό του τον Όσμαν με 9 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, δίνει και 2.000.000 στον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Τούρκο φόργουορντ για τα επόμενα τρία χρόνια - Το παρασκήνιο της μεγάλης μεταγραφής - Ο ΠΑΟΚ θέλει και τον Βασίλη Τολιόπουλο, φέρεται να δίνει έως και δύο εκατ. ευρώ, για να τον αποκτήσει