Βίντεο: Καρέ - καρέ η μάχη πυροσβεστών και εναέριων μέσων στη Λούμπα για να γλιτώσουν τον οικισμό από τις φλόγες

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Με μεγάλη ορμή, ωστόσο, άρχισαν να καταφθάνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών και πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές καθώς και κάτοικοι με κλαδιά.

«Σε πέντε λεπτά θα έχετε καεί, φύγετε τώρα από την περιοχή, φύγετε τώρα, εμποδίζετε τα οχήματα» ούρλιαζε ο επικεφαλής των πυροσβεστών προς όσους παρέμεναν στο σημείο.

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