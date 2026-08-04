Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Στον εισαγγελέα σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Στον εισαγγελέα σήμερα ο υπεύθυνος συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου
Κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης
Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη, ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως τη Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Πηγή: neakriti.gr
Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως τη Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Ο 52χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της παρουσίας μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Πηγή: neakriti.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα