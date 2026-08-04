Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ζέστης και ξηρασίας σήμερα: Έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ζέστης και ξηρασίας σήμερα: Έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Οι ενισχυμένοι άνεμοι διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών

Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ζέστης και ξηρασίας σήμερα: Έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Με το μελτέμι να δηλώνει παρόν σχεδόν κάθε μεσημέρι και απόγευμα και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Κύμα καύσωνα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, η ξηρή ατμόσφαιρα, η ζέστη και οι ενισχυμένοι άνεμοι διαμορφώνουν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή.
Εκρηκτικό κοκτέιλ ανέμων, ζέστης και ξηρασίας: Έρχονται 40άρια το Σαββατοκύριακο, Τσατραφύλλια

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου θα δώσουν πρόσκαιρες μπόρες.

Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 35 βαθμούς και τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, με ασθενείς ανέμους στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς.

Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με υποφερτή ζέστη και μελτέμια έως 6 και πρόσκαιρα, τοπικά, 7 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς.
Γιώργος Τσατραφύλλιας

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