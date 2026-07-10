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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»
Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων έκανε story στο instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο φόργουορντ
Ο Παναθηναϊκός κάνει νέα αρχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο και εκτός από τις αφίξεις θα έχει σίγουρα και αποχωρήσεις από το ρόστερ του.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογράφησε την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό μέσω story στο Instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω, σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογράφησε την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό μέσω story στο Instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω, σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι»
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