Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Τσέντι Όσμαν Παναθηναϊκός

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»

Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων έκανε story στο instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο φόργουορντ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»
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Ο Παναθηναϊκός κάνει νέα αρχή με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο και εκτός από τις αφίξεις θα έχει σίγουρα και αποχωρήσεις από το ρόστερ του. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογράφησε την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό μέσω story στο Instagram στο οποίο αποχαιρετά τον Τούρκο. 

Αναλυτικά όσα είπε: 

«Η απόφασή σου με λυπεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω, σου εύχομαι τα καλύτερα, Τσέντι, Τσέντι, Τσέντι»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το τέλος του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό: «Η απόφασή σου με λυπεί αλλά τη σέβομαι»
12 ΣΧΟΛΙΑ

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