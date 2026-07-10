Μαρία Σάκκαρη στο Protothema Sports: «Μακάρι να είχαν όλες έναν σύντροφο σαν τον Κωνσταντίνο, όνειρο το ότι θα παίξω τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις μίλησε στην εκπομπή Protothema Sports και στους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Ηλία Βλάχο, Γιαννίκο Δούσκα, Δημήτρη Τυχάλα





Στο πρόσωπο της αποτυπωνόταν η απόλυτη ευτυχία... Επαγγελματική και προσωπική καθώς σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο η Μαρία Σάκκαρη θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της περιμένω πώς και πώς αυτήν τη στιγμή».













«Μακάρι όλες οι κοπέλες να είχαν έναν σύντροφο όπως ο Κωνσταντίνος» Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε για όλους και για όλα με το χαμόγελο να μην εγκαταλείπει το πρόσωπο της και να γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν αναφερόταν στον σύντροφο της... «Μακάρι όλες οι κοπέλες να είχαν έναν σύντροφο όπως ο Κωνσταντίνος, είπε χαρακτηριστικά», ενώ παραδέχθηκε ότι οι ετοιμασίες του γάμου την... αποφορτίζουν από το tour, αλλά έχουν μείνει πίσω λόγω του βεβαρημένου προγράμματος και των δύο.



«Κέιν και Ιντζάκι είναι οι αγαπημένοι παίκτες» Η κουβέντα με την Μαρία ξεκίνησε με το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από το Κέιν. Είναι ο αγαπημένος παίκτης όλων των εποχών! Αυτός και ο Ιντζάγκι και αναφέρομαι στο διεθνές ποδόσφαιρο, γιατί έχω και μια αδυναμία στον Γιώργο Καραγκούνη που είναι και κουμπάρος. Από τους ξένους όμως, πιο μικρή ήμουν ερωτευμένη με τον Ιντζάγκι και τα τελευταία χρόνια με τον Κέιν, οπότε ναι είμαι υπέρ της Αγγλίας».



Κλείσιμο «Όνειρο το ότι θα παίξω τουρνουά WTA στην Αθήνα» Κατόπιν αναφέρθηκε στο επερχόμενο τουρνουά τένις, Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου 2026 στο Stadion Sports Center, εντός του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης Αθηνών.



Κι ο ενθουσιασμός της γι' αυτό το πρώτο τουρνουά WTA στο οποίο θα αγωνιστεί «εντός έδρας» ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. «Η προετοιμασία μου πάει πολύ καλά. Έχω επιστρέψει εδώ λίγες ημέρες από το Λονδίνο και αντιμετωπίζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπως είναι το ότι μένω στο σπίτι μου και χρειάζομαι 10 λεπτά για να πάω στο γήπεδο όπου θα παίξω το επόμενο τουρνουά.



Είναι ένα τουρνουά, το οποίο ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, το οποίο ελπίζω να ξαναζήσω καθώς θέλω να διεξάγεται αυτό το τουρνουά και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να το εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο γίνεται γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που περιμέναμε όλοι πολύ καιρό», είπε αρχικά και με το πρόσωπο της να λάμπει από χαρά, συνέχισε αναφερόμενη στη δική της... συμβολή στο να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα:



«Εγώ δεν έκανα κάτι, απλά... πίεσα (γέλια).



Μαρία Σάκκαρη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Protothema Sports και μίλησε για όλους για όλα - Για το Μουντιάλ και τον αγαπημένο της Χάρι Κέιν, το τουρνουά της Αθήνας, την ώθηση που έχει δώσει αυτή και ο Τσιτσιπάς στο ελληνικό τένις, αλλά και στον επερχόμενο γάμο τηςΣτο πρόσωπο της αποτυπωνόταν η απόλυτη ευτυχία... Επαγγελματική και προσωπική καθώς σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο η Μαρία Σάκκαρη θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο και όπως παραδέχθηκε «».Για το κορίτσι που ξεκίνησε δειλά, δειλά τα βήματα του τένις και έφτασε να γίνει Νο3 στην παγκόσμια κατάταξη, ανεβαίνοντας κορυφές που όχι μόνο η ίδια δεν μπορούσε να φανταστεί, αλλά σχεδόν κανείς, ένα από τα ανεκπλήρωτα όνειρα της ήταν να αγωνιστεί σ' ένα επαγγελματικό τουρνουά σε ελληνικό έδαφος.Ένα όνειρο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εν τέλει καθώς από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου θα συμμετάσχει στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 στο ΟΑΚΑ και με αφορμή την παρουσία της στο τουρνουά (που έρχεται ως συνέχεια του αντίστοιχου τουρνουά των ανδρών που διεξήχθη τον περασμένο Νοέμβριο) μίλησε στην εκπομπή Protothema Sports και στους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Ηλία Βλάχο, Γιαννίκο Δούσκα, Δημήτρη Τυχάλα Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε για όλους και για όλα με το χαμόγελο να μην εγκαταλείπει το πρόσωπο της και να γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν αναφερόταν στον σύντροφο της... «, είπε χαρακτηριστικά», ενώ παραδέχθηκε ότι οι ετοιμασίες του γάμου την... αποφορτίζουν από το tour, αλλά έχουν μείνει πίσω λόγω του βεβαρημένου προγράμματος και των δύο.Η κουβέντα με την Μαρία ξεκίνησε με το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από το Μουντιάλ . «Δεν κατάφερα να δω το χθεσινό ματς (σ.σ. Γαλλία-Μαρόκο) αλλά έχω παρακολουθήσει αρκετά το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε αρχικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ενώ στην ερώτηση για το ποια είναι η αγαπημένη της ομάδα απάντησε μέσω του... αγαπημένου της ποδοσφαιριστή. «Ξέρετε, εγώ είμαι φανατική οπαδός του! Αυτός και ο Ιντζάγκι και αναφέρομαι στο διεθνές ποδόσφαιρο, γιατί έχω και μια αδυναμία στον Γιώργο Καραγκούνη που είναι και κουμπάρος. Από τους ξένους όμως, πιο μικρή ήμουν ερωτευμένη με τον Ιντζάγκι και τα τελευταία χρόνια με τον Κέιν, οπότε ναι είμαι υπέρ της Αγγλίας».Κατόπιν αναφέρθηκε στο επερχόμενο τουρνουά τένις, Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου 2026 στο Stadion Sports Center, εντός του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης Αθηνών.Κι ο ενθουσιασμός της γι' αυτό το πρώτο τουρνουά WTA στο οποίο θα αγωνιστεί «εντός έδρας» ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. «Η προετοιμασία μου πάει πολύ καλά. Έχω επιστρέψει εδώ λίγες ημέρες από το Λονδίνο και αντιμετωπίζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση όπως είναι το ότι μένω στο σπίτι μου και χρειάζομαι 10 λεπτά για να πάω στο γήπεδο όπου θα παίξω το επόμενο τουρνουά.Είναι ένα τουρνουά, το οποίο ποτέ δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει. Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, το οποίο ελπίζω να ξαναζήσω καθώς θέλω να διεξάγεται αυτό το τουρνουά και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να το εκμεταλλευτώ όσο περισσότερο γίνεται γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που περιμέναμε όλοι πολύ καιρό», είπε αρχικά και με το πρόσωπο της να λάμπει από χαρά, συνέχισε αναφερόμενη στη δική της... συμβολή στο να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα:«Εγώ δεν έκανα κάτι, απλά... πίεσα (γέλια).

Δεν ήξερα ποτέ πως είναι αυτό το συναίσθημα το να πάρω το αμάξι μου για να πάω να παίξω ένα τουρνουά. Μπορεί να ακούγεται μικρό και ανούσιο, ωστόσο είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Έγινε όμως η αρχή με το τουρνουά της ATP τον Νοέμβριο, στο οποίο δεν ήμουν γιατί αγωνιζόμουν στο εξωτερικό αλλά άκουσα ότι ήταν ένα πολύ πετυχημένο τουρνουά. Προφανώς, έπαιξε ρόλο το ότι ήταν εκεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς και έπαιξε τελικό με τον Μουσέτι. Γιατί δύο παίκτες του Τοπ10 σ' ένα 250άρι τουρνουά είναι πολύ μεγάλο και όχι σύνηθες. Επίσης, το T Center είναι ένα από τα πιο μεγάλα στάδια που έχουν δοθεί ποτέ για αγώνες τένις στην Ευρώπη και σ' όλον τον κόσμο.



Ήταν μια τρομερή διοργάνωση και ελπίζω ο κόσμος να μην έχει φύγει ακόμη διακοπές για να έρθουν τώρα και στο τουρνουά των γυναικών. Το καλό είναι ότι τα παιδάκια δεν έχουν σχολείο, θα μπορούν να έρθουν. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν παιδί, οι γονείς μου με άφηναν να μείνω ξύπνια πιο αργά.



Θέλω να είναι μια γιορτή. Εγώ αυτό έχω φανταστεί στην Αθήνα. Ένα τουρνουά, που δεν είναι δικό μου αλλά προσπαθώ από τη δική μου οπτική και εμπειρία να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.



Θέλω να είναι μια γιορτή για τον κόσμο που θα έρθει. Θα έχει ωραίο καιρό, θα έχει και ωραία ματς. Να το απολαύσουν όλοι».



Πως θα νιώσει αν το γήπεδο είναι γεμάτο και αν κερδίσει και το τουρνουά: «Θα ήταν όνειρο για εμένα να κερδίσω αυτό το τουρνουά. Θα το ήθελα περισσότερο από το να κερδίσω ένα άλλο μεγάλο τουρνουά στο εξωτερικό.



Ελπίζω ο κόσμος να έρθει. Στην αρχή θα είναι πιο διστακτικοί. Μέχρι να μάθουν και τις ώρες που θα παίζουν οι παίκτριες. Αλλά θεωρώ όσο προχωρά το τουρνουά να είναι επιτυχημένο».



Πως κρίνει τη δική της χρονιά και την παρουσία της στην παγκόσμια κατάταξη: «Η προηγούμενη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Ήμουν σχεδόν εκτός του τοπ100 μετά τον τραυματισμό μου.



Στο τένις οι πόντοι αφαιρούνται μετά από 12 μήνες. Μου έφυγε ένας μεγάλος αριθμός πόντων από την κατάταξη, σχεδόν όλοι μαζί. Ήμουν εκτός του τοπ100 και ήταν δύσκολο να το αποδεχθώ. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου.



Έχω γευθεί την γλύκα του τοπ3 στον κόσμο και δεν μου αρκεί αυτό που είμαι. Από την άλλη προσπαθώ να πω στον εαυτό μου πως είμαι Νο30, Νο40 στον κόσμο, δεν είναι τόσο χάλια».



Για το γεγονός πως έβαλαν μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά το τένις στα σπίτια της Ελλάδας: «Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν αυτή ουσιαστικά, πέραν από όλους τους τίτλους και τις μεγάλες στιγμές που έχουμε ζήσει.



Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία πως βάλαμε το τένις στον χάρτη της Ελλάδας.



Το να περνάω έξω από γήπεδα και να τα βλέπω γεμάτα, με παιδάκια, με ενήλικες, ανεξάρτητα την ηλικία, είναι το πιο ωραίο συναίσθημα.



Όπως είχε γίνει και με το μπάσκετ πριν πολλά χρόνια, το ποδόσφαιρο είναι μια κατηγορία από μόνο του.



Ο στόχος της για το 2026: «Ο στόχος είναι να είμαι καλά, να είμαι υγιής. Να το διασκεδάζω. Το διασκεδάζω αυτό το διάστημα, είμαι χαρούμενη.



Σίγουρα θέλω να επιστρέψω σε ένα υψηλό level όπως είναι το τοπ20, το τοπ15 και κάποια στιγμή όπως είναι το τοπ10. Μετά από πολλές συζητήσεις με τους δικούς μου ανθρώπους, την ομάδα μου, την οικογένειά μου προσπαθώ να αποβάλλω το μανιακό κομμάτι του ράνκινγκ.



Σε καταστρέφει, δε σε αφήνει πολλές φορές να παίξεις. Ξεφεύγεις από τον στόχο σου».



Τι βλέπει για τους ημιτελικούς του Γουίμπλεντον: «Να σας πω την αλήθεια όταν χάνω από το τουρνουά, σχεδόν δεν παρακολουθώ καθόλου. Θέλω να κερδίσει ο Τζόκοβιτς, θέλω να τον δω να κερδίζει ακόμα ένα Γκραν Σλαμ σίγουρα».



Το σχόλιο της για Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Ναδάλ και ποιον υποστηρίζει: «Νομίζω με Τζόκοβιτς. Αν και λατρεύω τον Ναδάλ και του έχω τρομερή αδυναμία, νομίζω τα νούμερα δείχνουν. Τον λατρεύω και τον Φέντερερ φυσικά».



Αν είναι αισιόδοξη για το αύριο του Ελληνικού τένις: «Είναι νωρίς να μιλήσω για κάποιο παιδάκι που είναι 14, 15 ετών. Έχουμε δει περιπτώσεις, που ένα μεγάλο ταλέντο, μέχρι και 18 ετών, μπορεί να είναι Νο1 στον κόσμο στα τζούνιορς, αλλά στη συνέχεια να χάνεται.



Γιατί δεν κάνουν καλή διαχείριση. Σίγουρα έχουμε παιδιά, που μπορούν να παίξουν όπως ο Παγώνης, που έχει όλο το πακέτο για να γίνει ένας καλός παίκτης. Αλλά είναι μικρός ακόμα για να πούμε πως θα γίνει τοπ10 στον κόσμο.



Θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν ήμουν καλό τζούνιορ. Κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσα να φτάσω τοπ3 στον κόσμο.



Ο Στέφανος π.χ. ήταν Νο1 στον κόσμο στα τζούνιορ. Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Θέλω να πιστεύω πως θα υπάρξει συνέχεια μετά από εμένα και τον Στέφανο. Δε θέλω να τελειώσει όλο αυτό, που έχουμε χτίσει εμείς οι δύο αλλά και με τους προηγούμενους παίκτες. Τη Λένα (σ.σ. τη Δανιηλίδου), κάποιους άλλους άνδρες, τη μητέρα μου φυσικά. Μακάρι να μπορέσει να συνεχιστεί όλο αυτό, αυτή η παράδοση.



Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη ζωή ενός παιδιού. Να πάει ένα σινεμά, με δυο φίλους του από το σχολείο π.χ. είναι σημαντικό».



Ο μακροπρόθεσμος στόχος της π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες 2028 και το θέμα, που είχε γίνει με τη σημαία: «Έχω μιλήσει για αυτό το θέμα αρκετά, οπότε θα έλεγα να το αφήσουμε εκτός συζήτησης. Αλλά εννοείται πως οι Ολυμπιακοί είναι στόχος για εμένα. Νομίζω θα είναι και μια ωραία διοργάνωση. Σε αντίθεση με τη Γαλλία, που ήταν δύσκολη διοργάνωση.



Δεν ήμουν σε καλή διάθεση γενικότερα με όσα είχαν γίνει. Σίγουρα είναι στόχος, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα έχουμε τα γκραν σλαμ αλλά και για εμάς τους Έλληνες είναι η πιο σημαντική διοργάνωση, που υπάρχει στον κόσμο».



Για το γάμο της και πως το διαχειρίζεται: «Δεν ξέρω, δεν με επηρεάζει κάπου. Είμαι τόσο χαρούμενη με τον άνθρωπο που είμαι, που εύχομαι σε όλες να βρουν έναν σύντροφο σαν τον Κωνσταντίνο.



Και ειδικά με αυτό που κάνω. Το να είσαι με έναν άνθρωπο, ο οποίος σε στηρίζει κάθε μέρα, σε παροτρύνει να δουλεύεις, είναι εκεί για σένα κάθε μέρα ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είναι σημαντικό.



Εκτός από το θέμα τένις, το πιο σημαντικό είναι πως έχω έναν άνθρωπο, που με αγαπά, τον αγαπώ και περνάμε καλά».



Για τις ετοιμασίες: «Δεν πάνε και πολύ καλά (σ.σ. γέλια). Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είναι λίγο δύσκολο με το πρόγραμμα μου και το πρόγραμμα του Κωνσταντίνου. Νομίζω θα μπούμε σε ρυθμό, τώρα μόλις τελειώσει και το τουρνουά της Αθήνας.



Έχουμε μέχρι του χρόνου μετά το καλοκαίρι, οπότε και θα γίνει ο γάμος.



Όλο το θέμα του γάμου είναι τόσο ευχάριστο, περιμένω πώς και πώς να παντρευτώ τον άνθρωπό μου. Γενικότερα το να σκέφτομαι τον γάμο, να σκέφτομαι πόσο ωραία θα είναι, με αποφορτίζει και από το άγχος του τουρ».