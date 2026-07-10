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Μουντιάλ: Το ρεκόρ που δεν σπάει με τίποτα και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
Μουντιάλ: Το ρεκόρ που δεν σπάει με τίποτα και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
Έχοντας μπει στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου η μάχη για τον πρώτο σκόρερ, τόσο της τωρινής διοργάνωσης όσο και όλων των εποχών, έχει φουντώσει για τα καλά
Μόλις επτά παιχνίδια απομένουν για το φινάλε του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τρία προημιτελικά, δύο ημιτελικά και ο μικρός με τον μεγάλο τελικό.
Πάμε να δούμε την κατάταξη των πρώτων σκόρερ αυτή τη στιγμή:
8 γκολ: Εμπαπέ, Μέσι
7 γκολ: Χάαλαντ
6 γκολ: Κέιν
5 γκολ: Ντεμπελέ
Προφανώς και το ντέρμπι ακόμα καλά κρατεί αφού και οι πέντε παίκτες των πρώτων θέσεων συνεχίζουν με τις ομάδες του. Οι Εμπαπέ, Ντεμπελέ έχουν πλέον σίγουρα δύο ματς ακόμα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν μπροστά τους τα προημιτελικά και… βλέπουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Πάμε να δούμε την κατάταξη των πρώτων σκόρερ αυτή τη στιγμή:
8 γκολ: Εμπαπέ, Μέσι
7 γκολ: Χάαλαντ
6 γκολ: Κέιν
5 γκολ: Ντεμπελέ
Προφανώς και το ντέρμπι ακόμα καλά κρατεί αφού και οι πέντε παίκτες των πρώτων θέσεων συνεχίζουν με τις ομάδες του. Οι Εμπαπέ, Ντεμπελέ έχουν πλέον σίγουρα δύο ματς ακόμα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν μπροστά τους τα προημιτελικά και… βλέπουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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