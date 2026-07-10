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Υπό έλεγχο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, εστάλη 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, εστάλη 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στα Υψώματα Διαβατών Θεσσαλονίκης.
Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Νωρίτερα ήχησε το 112 για τη φωτιά στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Νωρίτερα ήχησε το 112 για τη φωτιά στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα.
Η φωτιά σύμφωνα με το Rthess, έκαιγε κοντά στον οικισμό Ρομά πάνω από τη συμμαχική οδό Ωραιοκάστρου, στα υψώματα των Διαβατών, ενώ πλησίαζε επικίνδυνα σε σπίτια και εγκαταστάσεις.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Υψώματα_Διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Φωτογραφίες και βίντεο: 1077statusfm.gr, rthess.gr, Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook
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