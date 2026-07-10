Απονεμήθηκαν τα βραβεία του διαγωνισμού καινοτομίας για την εθνική ασφάλεια της ΕΥΠ

Σε χρονικό διάστημα μόλις 24 ημερών, υποβλήθηκαν συνολικά 153 προτάσεις από όλη τη χώρα, από ένα ευρύ φάσμα διαγωνιζομένων που περιλάμβανε από φοιτητές 18 ετών μέχρι και έμπειρους ερευνητές μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, φορέων και ιδρυμάτων





Ο διαγωνισμός, ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) να υποβάλλουν προτάσεις που υλοποιούμενες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας.







Το διήμερο αυτό, οι συμμετέχοντες αφού έλαβαν εξειδικευμένη καθοδήγηση (mentorship) από 22 υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΠ και εκπροσώπους συναρμόδιων φορέων εθνικής ασφάλειας πραγματοποίησαν τις τελικές παρουσιάσεις των προτάσεων τους.



Στη συνέχεια οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από ειδική Επιτροπή, με βασικά κριτήρια την επιχειρησιακή προστιθέμενη αξία, τον βαθμό καινοτομίας και την εφικτότητα υλοποίησης. Η επιτροπή ξεχώρισε και βράβευσε τις καλύτερες από τις ιδέες αυτές, ως ακολούθως:







• 2ο βραβείο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), για την πρόταση «ΚΡΥΠΤΕΙΑ: Αρχιτεκτονική Stealth Δικτύωσης & Post-Quantum Ανθεκτικότητας».



• 3ο βραβείο στην ομάδα DATA DOME, για την πρόταση «Data Dome — Real-Time Multilingual OSINT for Threat Awareness».



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• 5ο βραβείο στην ομάδα EchoGordon, για την πρόταση «Passive RF sensing for presence, movement, activity, sounds and anomaly detection in sensitive environments».



• 6ο βραβείο στην ομάδα GVS, για την πλατφόρμα «GVS Integrity Platform».



Παράλληλα, χορηγήθηκαν δύο ειδικά έπαθλα:



• το πρώτο για επιβράβευση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, στην ομάδα PERSEUS, αποτελούμενη από φοιτητές του ΕΚΠΑ, για την πρόταση «ΑΣΠYΔΑ-UAV: Αυτόνομο Σύστημα Προστασίας Υποδομών με Δυνατότητες Αντι-UAV» και



Με την απονομή των βραβείων στις ομάδες που διακρίθηκαν ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ο διαγωνισμός καινοτομίας για την Εθνική Ασφάλεια (National Security Innovation Challenge), της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ο διαγωνισμός, ξεκίνησε στις 27 Απριλίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://challenge4security.gr/ και τη δημοσίευση μιας ανοιχτής πρόσκλησης της ΕΥΠ προς την ακαδημαϊκή και, τον ιδιωτικό τομέα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) να υποβάλλουν προτάσεις που υλοποιούμενες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας.Σε χρονικό διάστημα μόλις 24 ημερών, υποβλήθηκαν συνολικά 153 προτάσεις από όλη τη χώρα, από ένα ευρύ φάσμα διαγωνιζομένων που περιλάμβανε από φοιτητές 18 ετών μέχρι και έμπειρους ερευνητές μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, φορέων και ιδρυμάτων. Από τις προτάσεις αυτές επελέγησαν 40 τις οποίες είχαν υποβάλει 94 συνολικά διαγωνιζόμενοι, οι οποίες και παρουσιάστηκαν από τους εμπνευστές τους κατά τη διάρκεια των «Ημερών Καθοδήγησης», που διεξήχθησαν στις 6 και 7 Ιουνίου 2026.Το διήμερο αυτό, οι συμμετέχοντες αφού έλαβαν εξειδικευμένη καθοδήγηση (mentorship) από 22 υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΠ και εκπροσώπους συναρμόδιων φορέων εθνικής ασφάλειας πραγματοποίησαν τις τελικές παρουσιάσεις των προτάσεων τους.Στη συνέχεια οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από ειδική Επιτροπή, με βασικά κριτήρια την επιχειρησιακή προστιθέμενη αξία, τον βαθμό καινοτομίας και την εφικτότητα υλοποίησης. Η επιτροπή ξεχώρισε και βράβευσε τις καλύτερες από τις ιδέες αυτές, ως ακολούθως:• 1ο βραβείο στην ομάδα ΚΥΜΑi, για την πρόταση «Unified Audio Forensics Suite (UAFS)».• 2ο βραβείο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), για την πρόταση «ΚΡΥΠΤΕΙΑ: Αρχιτεκτονική Stealth Δικτύωσης & Post-Quantum Ανθεκτικότητας».• 3ο βραβείο στην ομάδα DATA DOME, για την πρόταση «Data Dome — Real-Time Multilingual OSINT for Threat Awareness».• 4ο βραβείο στην ομάδα Music of the Celestial Spheres, για την πρόταση «Σύστημα τεκμηριωμένης απόδοσης κυβερνοεπιθέσεων σε δράστες Advanced Persistent Threat (APT)».• 5ο βραβείο στην ομάδα EchoGordon, για την πρόταση «Passive RF sensing for presence, movement, activity, sounds and anomaly detection in sensitive environments».• 6ο βραβείο στην ομάδα GVS, για την πλατφόρμα «GVS Integrity Platform».• το πρώτο για επιβράβευση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, στην ομάδα PERSEUS, αποτελούμενη από φοιτητές του ΕΚΠΑ, για την πρόταση «ΑΣΠYΔΑ-UAV: Αυτόνομο Σύστημα Προστασίας Υποδομών με Δυνατότητες Αντι-UAV» και

• το δεύτερο για την ιδέα με σημαντικό Κοινωνικό Αντίκτυπο στην ομάδα CODE+ Research Team, για την πρόταση «Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Σκάφος Επιφανείας για Υποστήριξη Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης».



Ο διαγωνισμός καινοτομίας για την εθνική ασφάλεια αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΥΠ που εντάσσεται στη στρατηγική της για ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και την κινητοποίηση ειδικότερα της ερευνητικής κοινότητας για την εξεύρεση τεχνολογικών λύσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας, προς όφελος της χωράς μας.



Τόσο η πρωτοβουλία αυτή όσο και άλλες που θα ακολουθήσουν, υπηρετούν τη στόχευση της Υπηρεσίας για διαρκή ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στον πυρήνα της λειτουργίας της, οι οποίες θα την θωρακίσουν αποτελεσματικά απέναντι στις σύγχρονες, πολυδιάστατες απειλές.