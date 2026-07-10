Joong Shik Kang (ΔΝΤ): «Το ποτήρι των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι ακόμη μισογεμάτο»
Joong Shik Kang (ΔΝΤ): «Το ποτήρι των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι ακόμη μισογεμάτο»
Οι μεταρρυθμίσεις που αναγνωρίζει το ΔΝΤ και τα ανοικτά μέτωπα - Η πρόταση του ESM για κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- Η ανάγκη για ανάπτυξη 4%-5% και τα σχέδια αναβάθμισης των θεσμών - Tι αναφέρει ο Mission Chief του ΔΝΤ για την Ελλάδα
Την ανάγκη για ένα νέο, πιο φιλόδοξο κύμα μεταρρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο επικεφαλής της αποστολής (Mission Chief) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την Ελλάδα, Joong Shik Kang, μιλώντας στο 30ό Ετήσιο Government Roundtable του Economist.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια, ο αξιωματούχος του ΔΝΤ ξεκαθάρισε ότι «το ποτήρι είναι ακόμα μισογεμάτο σε ό,τι αφορά στις μεταρρυθμίσεις», επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Ο Joong Shik Kang σημείωσε ότι «το εισόδημα αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα», ενώ «τα δημοσιονομικά έχουν βελτιωθεί σημαντικά, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 65% του ΑΕΠ την τελευταία πενταετία, που είναι ένας από τους ταχύτερους ρυθμούς της παγκόσμιας ιστορίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να βρίσκονται κοντά στο 2,5%», αποδίδοντας τις επιδόσεις αυτές στην εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι «αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να μειώσει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης», ενώ χαρακτήρισε ως κρίσιμες για τη συνέχιση της ανάπτυξης τόσο την πλήρη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου όσο και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, με στόχο τη μείωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης.
Ωστόσο, όπως επισήμανε, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα παραμένει κάτω από την τάση προ κρίσης και εξακολουθεί να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανέφερε ότι οι ισολογισμοί των ιδιωτών (δηλαδή το ιδιωτικό χρέος) συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και «το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
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Αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια, ο αξιωματούχος του ΔΝΤ ξεκαθάρισε ότι «το ποτήρι είναι ακόμα μισογεμάτο σε ό,τι αφορά στις μεταρρυθμίσεις», επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Ο Joong Shik Kang σημείωσε ότι «το εισόδημα αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα», ενώ «τα δημοσιονομικά έχουν βελτιωθεί σημαντικά, το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 65% του ΑΕΠ την τελευταία πενταετία, που είναι ένας από τους ταχύτερους ρυθμούς της παγκόσμιας ιστορίας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να βρίσκονται κοντά στο 2,5%», αποδίδοντας τις επιδόσεις αυτές στην εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι «αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να μειώσει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης», ενώ χαρακτήρισε ως κρίσιμες για τη συνέχιση της ανάπτυξης τόσο την πλήρη ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου όσο και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, με στόχο τη μείωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης.
Ωστόσο, όπως επισήμανε, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα παραμένει κάτω από την τάση προ κρίσης και εξακολουθεί να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανέφερε ότι οι ισολογισμοί των ιδιωτών (δηλαδή το ιδιωτικό χρέος) συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα και «το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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