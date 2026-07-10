Joong Shik Kang (ΔΝΤ): «Το ποτήρι των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι ακόμη μισογεμάτο»

Οι μεταρρυθμίσεις που αναγνωρίζει το ΔΝΤ και τα ανοικτά μέτωπα - Η πρόταση του ESM για κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- Η ανάγκη για ανάπτυξη 4%-5% και τα σχέδια αναβάθμισης των θεσμών - Tι αναφέρει ο Mission Chief του ΔΝΤ για την Ελλάδα