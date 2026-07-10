Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό αδέσποτων στον 60χρονο που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα στη Θεσσαλονίκη
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Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό αδέσποτων στον 60χρονο που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα στη Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκαν επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες σε κλουβιά - Ο 60χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης

Κακουργηματική δίωξη για βασανισμό αδέσποτων στον 60χρονο που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα στη Θεσσαλονίκη
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Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την εισαγγελέα στον 60χρονο που συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκε χώρος όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα, χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ζώων.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πράξη που φαίνεται να συνδέεται με τον εντοπισμό επτά σκύλων και τεσσάρων γατιών σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας και απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο 60χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
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