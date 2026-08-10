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Ελ Κααμπί: Ήρθαμε στην Ολλανδία για τη νίκη, στο μυαλό μου πάντα το γκολ
Ελ Κααμπί: Ήρθαμε στην Ολλανδία για τη νίκη, στο μυαλό μου πάντα το γκολ
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μίλησε για τη ρεβάνς της Τρίτης (20:30) του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Ναϊμέγκεν στον Πειραιά στον 1ο αγώνα του 3ου προκριματικού του Champions League και την Τρίτη (20:30, MEGA) θα ψάξει την πρόκριση την πρόκριση στα playoffs.
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη στην Ολλανδία και τόνισε πως μοναδικός στόχος είναι η νίκη.
Οι δηλώσεις του Ελ Κααμπί
«Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο.
Τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα.
Σκέφτομαι ότι θα είναι παρεμφερές. Θα είναι παρόμοιο με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση.
Ναι ξεκάθαρα σκέφτομαι το γκολ. Γιατί το χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση.
Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη στην Ολλανδία και τόνισε πως μοναδικός στόχος είναι η νίκη.
Οι δηλώσεις του Ελ Κααμπί
«Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο.
Τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα.
Σκέφτομαι ότι θα είναι παρεμφερές. Θα είναι παρόμοιο με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση.
Ναι ξεκάθαρα σκέφτομαι το γκολ. Γιατί το χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση.
Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».
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