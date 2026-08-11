Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου: Δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα έως €37 εκατ.

Η ιστιοπλοΐα εξελίσσεται σε μοχλό ανάπτυξης, αθλητικού τουρισμού και κοινωνικής προσφοράς - Η μελέτη καταγράφει τη συμβολή του ΝΟΚ στην οικονομία, στην απασχόληση και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας