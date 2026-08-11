Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου: Δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα έως €37 εκατ.
Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου: Δημιουργεί οικονομικό αποτύπωμα έως €37 εκατ.
Η ιστιοπλοΐα εξελίσσεται σε μοχλό ανάπτυξης, αθλητικού τουρισμού και κοινωνικής προσφοράς - Η μελέτη καταγράφει τη συμβολή του ΝΟΚ στην οικονομία, στην απασχόληση και τη διεθνή προβολή της Ελλάδας
Ο Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου (ΝΟΚ) δεν αποτελεί μόνο έναν από τους ιστορικότερους ναυταθλητικούς οργανισμούς της χώρας, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος που εκπόνησε η KPMG, η οποία αποτιμά για πρώτη φορά με ποσοτικά στοιχεία τη συμβολή του Ομίλου στην ελληνική οικονομία, στον αθλητισμό και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική οικονομική επίδραση του ΝΟΚ εκτιμάται μεταξύ 31-37 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ σε ετήσια βάση δημιουργείται οικονομική δραστηριότητα ύψους 3,9-4,7 εκατ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από τη λειτουργία του Ομίλου όσο και από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί.
Η μελέτη παρουσιάζει τον ΝΟΚ, που έχει πρόεδρο τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, ως έναν οργανισμό που έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από τα στενά όρια ενός αθλητικού σωματείου. Με έδρα στη Νέα Μαρίνα Αλίμου και ιστορία που αρχίζει από το 1947, ο Ομιλος λειτουργεί σήμερα πέντε αθλητικά τμήματα (ιστιοπλοΐα, παράκτια κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, κολύμβηση και τένις) διαθέτοντας περισσότερα από 250 ενεργά μέλη, σύγχρονες εγκαταστάσεις 7.500 τετραγωνικών μέτρων και περίπου 95 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 14001 και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στις ολυμπιακές κατηγορίες ιστιοπλοΐας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης κοινωνικού και οικονομικού αποτυπώματος που εκπόνησε η KPMG, η οποία αποτιμά για πρώτη φορά με ποσοτικά στοιχεία τη συμβολή του Ομίλου στην ελληνική οικονομία, στον αθλητισμό και τον τουρισμό. Σύμφωνα με τη μελέτη, η συνολική οικονομική επίδραση του ΝΟΚ εκτιμάται μεταξύ 31-37 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ σε ετήσια βάση δημιουργείται οικονομική δραστηριότητα ύψους 3,9-4,7 εκατ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από τη λειτουργία του Ομίλου όσο και από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί.
Η λειτουργία
Η μελέτη παρουσιάζει τον ΝΟΚ, που έχει πρόεδρο τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, ως έναν οργανισμό που έχει εξελιχθεί πολύ πέρα από τα στενά όρια ενός αθλητικού σωματείου. Με έδρα στη Νέα Μαρίνα Αλίμου και ιστορία που αρχίζει από το 1947, ο Ομιλος λειτουργεί σήμερα πέντε αθλητικά τμήματα (ιστιοπλοΐα, παράκτια κωπηλασία, κανόε-καγιάκ, κολύμβηση και τένις) διαθέτοντας περισσότερα από 250 ενεργά μέλη, σύγχρονες εγκαταστάσεις 7.500 τετραγωνικών μέτρων και περίπου 95 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 και ISO 14001 και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στις ολυμπιακές κατηγορίες ιστιοπλοΐας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα