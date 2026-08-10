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ΟΦΗ: Ιταλική ενίσχυση στην άμυνα με τον Ντίκμαν
SPORTS
ΟΦΗ Λορέντζο Ντίκμαν

ΟΦΗ: Ιταλική ενίσχυση στην άμυνα με τον Ντίκμαν

Ο έμπειρος Ιταλός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τους Κρητικούς

ΟΦΗ: Ιταλική ενίσχυση στην άμυνα με τον Ντίκμαν
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Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ είναι πλέον ο Λορέντζο Ντίκμαν. 

Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα βοηθήσει την ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ 

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Lorenzo Dickmann, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στο Μιλάνο στις 24/9/1996, ο 29χρονος ακραίος αμυντικός είχε απολογισμό 28 συμμετοχές (1 γκολ και 3 ασίστ) με την Bari, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην ιταλική Serie B, με τα χρώματα των Bari, Novara, Bresciα, Chievo Verona και Spal, με την οποία αγωνίστηκε επίσης και στην Serie A.

Έχει χριστεί διεθνής με την U21 της Ιταλίας.

Lorenzo, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».
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