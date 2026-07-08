Οι ατάκες με… νόημα προς Ντόρσεϊ, Γούοκαπ και ο ρόλος του Κόρι Τζόσεφ

Ο πρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ αναφέρθηκε στη σημασία της τήρησης των συμφωνιών, αλλά και στη διαχείριση του μπάτζετ, τονίζοντας πως οι αποφάσεις για τα συμβόλαια δεν μπορούν να λαμβάνονται χωρίς να υπολογίζονται οι οικονομικές ισορροπίες της ομάδας.«Είναι ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει τις θέσεις μας. Το συμβόλαιο είναι μία συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος την πραγματικότητα των μίντια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μία εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3. Αγνοούνται οι λέξεις μπάτζετ και σάλαρι καπ. Δεν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει τη Euroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ρόλος του Κόρι Τζόσεφ στην υπόθεση αυτή και η παραμονή τουΤην ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό φαίνεται πως προχωρούν τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με τον Κόρι Τζόσεφ να βρίσκεται και αυτός στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο Καναδός γκαρντ, με την εμπειρία του, είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση της EuroLeague και σύμφωνα με τον Matteo Andreani έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της ομάδας όσο και του προπονητικού επιτελείου.Παρότι υπάρχει όρος option out στο συμβόλαιό του μέχρι τις 10 Ιουλίου, όλα δείχνουν πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν προσανατολίζονται στην ενεργοποίησή του, καθώς υπολογίζουν κανονικά τον έμπειρο άσο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται πως ενισχύουν τη θέση του Τζόσεφ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στο μεγάλο λιμάνι και να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.