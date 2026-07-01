Ντε Φράι: «Να λειτουργήσω ως μέντορας για τα νέα παιδιά, να πετύχουμε σημαντικά πράγματα», δείτε βίντεο

Αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Θέλω να έχω σημαντικό ρόλο και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η συζήτησή μου με τον προπονητή, αλλά και ο τρόπος που αγωνίζονται οι ομάδες του. Παρακολούθησα κάποια παιχνίδια τους και μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζαν.Επιθετικό ποδόσφαιρο, ανάπτυξη από την άμυνα και συνεχείς κινήσεις από τους ποδοσφαιριστές. Αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που επέλεξα αυτή την ομάδα.Πιστεύω ότι έχει την προοπτική να πετύχει κάτι σημαντικό και θα ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας».«Μίλησα με τον Ντάβιντε (σ.σ. Καλάμπρια), τον οποίον γνώριζα, όχι προσωπικά, αλλά επειδή είχαμε βρεθεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι. Μου είπε πολύ θετικά πράγματα για την εμπειρία του στην ομάδα μέχρι σήμερα.Είναι πολύ χαρούμενος. Αυτός με βοήθησε αρκετά. Μίλησα και με τον Ντέσερς, τον οποίον επίσης δεν γνώριζα προσωπικά, αλλά είχαμε αγωνιστεί αρκετές φορές ως αντίπαλοι, ενώ είχε φορέσει και την φανέλα της Φέγενορντ, όπου έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά μου βήματα.Επίσης, μίλησα με τον Τόνι Βιλένα, με τον οποίον υπήρξα συμπαίκτης τόσο στην Φέγενορντ όσο και στην Εθνική.Μίλησα ακόμη με τον Μπαρτ Σένκεφελντ, με τον οποίον μεγαλώσαμε μαζί. Μπορεί να έχει αποχωρήσει από την ομάδα, όμως ήταν εδώ για αρκετά χρόνια.Όταν καλείσαι να πάρεις τέτοιες αποφάσεις, κάνεις την έρευνά σου, ώστε να είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις την σωστή. Όλοι μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα.Η πίεση είναι κάτι με το οποίο είμαι συνηθισμένος. Έχω αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, έχω διεκδικήσει τίτλους και έχω παίξει με την Εθνική Ολλανδίας στο υψηλότερο επίπεδο.Αυτό αποτελεί μέρος της δουλειάς μου και όσο περνούν τα χρόνια μαθαίνεις πώς να το διαχειρίζεσαι. Είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.Ο στόχος είναι πάντα η νίκη κι αυτό δεν αλλάζει. Νιώθω τυχερός που αγωνίστηκα τα τελευταία 8 χρόνια σε έναν σπουδαίο σύλλογο, μια εξαιρετική ομάδα, με την οποία κατέκτησα αρκετούς τίτλους.Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την προοπτική να πετύχει τους στόχους του και να κατακτήσει τίτλους. Ήθελα να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας».