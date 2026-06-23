Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: Η εποχή Λίσι στον ΠΑΟΚ, η πορεία της Γερμανίας στο Μουντιάλ και η Αγγλία του Τούχελ
Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: Η εποχή Λίσι στον ΠΑΟΚ, η πορεία της Γερμανίας στο Μουντιάλ και η Αγγλία του Τούχελ
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Φιλαδέλφεια όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα που επικρατεί στη διοργάνωση - Η ανάλυση του Τσόχου για τα «Τρία Λιοντάρια» που έχουν διαφορετική εικόνα με τον Γερμανό τεχνικό
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στην εκπομπή Win Win του protothema.gr συνέχισαν να… κινούνται σε ρυθμούς Μουντιάλ αλλά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστα τα γεγονότα που αφορούν την ελληνική ποδοσφαιρική επικαιρότητα.
Πρώτο θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η αλλαγή σελίδας στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποτελεί πλέον παρελθόν και τα ηνία της ομάδας να περνούν στα χέρια του Αλέσιο Λίσι ο οποίος έφτασε στην Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι συνέχισαν με την συζήτηση να… ανάβει σε σχέση με το Μουντιάλ 2026και όλα όσα συμβαίνουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Φιλαδέλφεια όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα που επικρατεί σε μια διοργάνωση που μέχρι τώρα έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη επάνω της.
Η ανάλυση της Εθνικής Γερμανίας που πάντα αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη και η ευρεία νίκη της Ολλανδίας επί της Σουηδίας μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης ενώ ένα ακόμη θέμα που παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον είναι το που μπορεί να φτάσει μέσα στο τουρνουά η ομάδα των ΗΠΑ.
Τέλος δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η εικόνα της Εθνικής Τουρκίας και ο πρόωρος αποκλεισμός της από την συνέχεια της διοργάνωσης την ώρα που τα «Τρία Λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ διαγράφουν αντίθετη πορεία πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις γεμίζοντας με αισιοδοξία τους φιλάθλους τους στο Νησί.
Πρώτο θέμα που τέθηκε επί τάπητος ήταν η αλλαγή σελίδας στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αποτελεί πλέον παρελθόν και τα ηνία της ομάδας να περνούν στα χέρια του Αλέσιο Λίσι ο οποίος έφτασε στην Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι συνέχισαν με την συζήτηση να… ανάβει σε σχέση με το Μουντιάλ 2026και όλα όσα συμβαίνουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από την Φιλαδέλφεια όπου βρίσκεται μετέφερε όλο το κλίμα που επικρατεί σε μια διοργάνωση που μέχρι τώρα έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη επάνω της.
Η ανάλυση της Εθνικής Γερμανίας που πάντα αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη και η ευρεία νίκη της Ολλανδίας επί της Σουηδίας μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης ενώ ένα ακόμη θέμα που παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον είναι το που μπορεί να φτάσει μέσα στο τουρνουά η ομάδα των ΗΠΑ.
Τέλος δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η εικόνα της Εθνικής Τουρκίας και ο πρόωρος αποκλεισμός της από την συνέχεια της διοργάνωσης την ώρα που τα «Τρία Λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ διαγράφουν αντίθετη πορεία πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις γεμίζοντας με αισιοδοξία τους φιλάθλους τους στο Νησί.
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