Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Ο τελικός του Champions League, οι πιθανές πωλήσεις στην ΑΕΚ, ο Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό και το μέλλον του Χρήστου Τζόλη
Είναι σαν ο Λουίς Ενρίκε να πατάει κουμπιά και οι παίκτες του να αλλάζουν διαρκώς θέσεις, σχολίασε ο Μιχάλης Τσόχος - Δεν αναρωτιόμαστε «αν», αλλά «πότε» η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα θα ανέβει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης

Ο τελικός του Champions League βρέθηκε σε πρώτο πλάνο στο νέο Win Win του protothema.gr με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Τσόχο! Η Παρί Σεν Ζερμέν ανέβηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην ευρωπαϊκή κορυφή επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι το Σάββατο.

Ο Μιχάλης Τσόχος βρέθηκε στο Puskas Stadium στην Βουδαπέστη και μετέφερε όσα βίωσε από πρώτο χέρι στον μεγάλο τελικό του Champions League. Η αγγλική ομάδα που... ατύχησε να προηγηθεί νωρίς στο σκορ και οι Γάλλοι που είναι δίχως αμφιβολία μια «τέλεια» ομάδα. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι η εντυπωσιακότερη ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. «Είναι σαν ο προπονητής να πατάει κουμπιά και να κινούνται οι παίκτες» αναλύει χαρακτηριστικά. 

Από τη μεριά του, ο Αλέξης Σπυρόπουλος μίλησε για την Άρσεναλ λέγοντας πως είναι ένα πρότζεκτ που χρειάζεται χρόνο και από την ως τώρα πορεία της, η ερώτηση που δημιουργείται είναι το «πότε» θα κατακτήσει το Champions League και όχι το «αν». Στη συνέχεια, αμφότεροι αναλύουν το τι χρειάζονται οι Άγγλοι για να φτάσουν στην κορυφή τα επόμενα χρόνια. 

Ακολούθησαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία συζητήθηκαν όπως οι πιθανές πωλήσεις παικτών στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, τα χαρακτηριστικά του Ουνάι Λόπεθ ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής και τα δεδομένα σχετικά με τον Χρήστο Τζόλη και το αν έχει έρθει η ώρα για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τέλος δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη η αλλαγή σελίδας στην Λίβερπουλ, με τον Σλοτ να αποτελεί παρελθόν και τον Ιραόλα να αναλαμβάνει την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέλεξε να διατηρήσει και την επόμενη σεζόν τον Κάρικ στην άκρη του πάγκου της.
