Παναθηναϊκός: Την Δευτέρα στις 13:00 η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από τους πράσινους, το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για την επιστροφή του
Παναθηναϊκός: Την Δευτέρα στις 13:00 η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από τους πράσινους, το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για την επιστροφή του
Στο νέο lounge του «T-Center» θα γίνει η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό
Σε ρυθμούς... Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται όλοι στον Παναθηναϊκό καθώς θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση για την μεγάλη του επιστροφή στο «τριφύλλι» ύστερα από 14 χρόνια.
Συγκεκριμένα η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει τον Σέρβο τεχνικό την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00 στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Ζοτς, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο αδερφό» κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Συγκεκριμένα η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει τον Σέρβο τεχνικό την Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 13:00 στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.
Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Ζοτς, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο αδερφό» κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
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