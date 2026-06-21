Το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό

Η μεγάλη επιστροφή ολοκληρώθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει ξανά στον πάγκο του τριφυλλιού έπειτα από 14 χρόνια

Το συμβόλαιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό
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Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αποτελεί γεγονός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τον Σέρβο προπονητή για τα επόμενα τρία χρόνια.

O «Ζοτς» επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια και έχοντας κατακτήσει με τους «πράσινους» 23 τρόπαια σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πέντε φορές την Euroleague, 11 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλες επτά φορές το Κύπελλο.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το συμβόλαιο θα έχει διάρκεια τριών ετών, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να λαμβάνει συνολικά το ποσό των 10.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πλέον ο Σέρβος προπονητής σηκώνει τα μανίκια και ξεκινάει δουλειά καθώς θα αρχίσει να φουλάρει για την στελέχωση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, κάνοντας τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις.

Πηγή: Gazzetta.gr
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