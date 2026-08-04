Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
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Όλγα Πηλιάκη Στέλιος Χανταμπάκης Σαντορίνη

Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά

Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης φωτογραφήθηκαν ενώ αντάλλασσαν ένα φιλί, η Όλγα Πηλιάκη και ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με αναρτήσεις τους στα social media, πριν από λίγες ημέρες βρέθηκαν στην Κέρκυρα μαζί με τα παιδιά τους. Σε δημοσίευση που έκανε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η Όλγα Πηλιάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες της, αλλά και στιγμιότυπα με τον σύζυγό της από τη νέα τους απόδραση. Σε ορισμένες η Όλγα Πηλιάκη πόζαρε με διαφορετικά μαγιό, ενώ μοιράστηκε και ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να χορεύει κατά τη δύση του ηλίου με ένα μακρύ φόρεμα.

Δείτε την ανάρτησή της


Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης
Στέλιος Χανταμπάκης: Το φιλί του με την Όλγα Πηλιάκη με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη ζουν μόνιμα στην Ισπανία μαζί με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, έχοντας επιλέξει να εγκατασταθούν εκεί λόγω της ενασχόλησής τους με το ποδόσφαιρο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στις 29 Απριλίου στην εκπομπή «Happy Day», ο πρώην παίκτης του Survivor είχε μιλήσει για την ανυπομονησία που νιώθει κάθε φορά που πλησιάζει η επιστροφή της οικογένειάς του στην Ελλάδα για διακοπές.
Ιωάννα Μαρίνου
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