Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης
Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης
Το Brent ενισχύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,35%, αφού είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 5% τη Δευτέρα
Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η τελευταία πρότασή του για συνομιλίες αποτελεί την «τελευταία ευκαιρία» για την Τεχεράνη, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως ακόμη και μέσα στην επόμενη ημέρα.
Το Brent ενισχύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,35%, αφού είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 5% τη Δευτέρα, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαπραγματεύεται γύρω στα 81 δολάρια το βαρέλι με άνοδο περίπου 1%.
«Μιλάμε για τα Στενά, για το άνοιγμα των Στενών, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν κυριολεκτικά μέχρι αύριο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει «ένα καλό έγγραφο», χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιες διαπραγματεύσεις αναφερόταν ή ποια μέρη συμμετέχουν σε αυτές.
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Το Brent ενισχύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,35%, αφού είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 5% τη Δευτέρα, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (WTI) διαπραγματεύεται γύρω στα 81 δολάρια το βαρέλι με άνοδο περίπου 1%.
«Μιλάμε για τα Στενά, για το άνοιγμα των Στενών, τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν κυριολεκτικά μέχρι αύριο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι πρόκειται για την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει «ένα καλό έγγραφο», χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιες διαπραγματεύσεις αναφερόταν ή ποια μέρη συμμετέχουν σε αυτές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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