1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου από το protothema.gr

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.050.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου από το protothema.gr
1.050.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.050.000

Από κινητό: 62%
Από υπολογιστή: 37%
Από tablet: 1%

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