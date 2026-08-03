Φορολογικές υποχρεώσεις Αυγούστου: Οι προθεσμίες που λήγουν μέσα στον μήνα
Φορολογικές υποχρεώσεις Αυγούστου: Οι προθεσμίες που λήγουν μέσα στον μήνα
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2026
Φορολογικές υποχρεώσεις φέρνει ο Αύγουστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς μέσα στον μήνα εκπνέουν σημαντικές προθεσμίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ, αλλά και άλλες υποχρεώσεις που δεν επαναλαμβάνονται σε μηνιαία βάση.
Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών συγκεντρώνεται στις 31 Αυγούστου, οπότε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εξοφλήσουν τις αντίστοιχες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Την ίδια ημέρα λήγουν οι προθεσμίες για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την πληρωμή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου και την κατάθεση δικαιολογητικών από τις εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αποκλειστική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις που συνδέονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο καθεστώς είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης.
Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν την έκτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Η εξόφληση του φόρου ξεκίνησε τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.
Η δυνατότητα αφορά βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα παραστατικά που αποδεικνύουν την αγορά και τη χρήση των αντίστοιχων ποσοτήτων καυσίμου.
Έως την ίδια ημερομηνία, οι εταιρείες ειδικού σκοπού που διαχειρίζονται οικογενειακή περιουσία, τα λεγόμενα family offices, πρέπει να αποστείλουν στην αρμόδια φορολογική αρχή τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.
Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών συγκεντρώνεται στις 31 Αυγούστου, οπότε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα πρέπει να εξοφλήσουν τις αντίστοιχες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Την ίδια ημέρα λήγουν οι προθεσμίες για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, την πληρωμή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου και την κατάθεση δικαιολογητικών από τις εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.
Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Η προθεσμία της 3ης ΑυγούστουΗ πρώτη ειδική προθεσμία εκπνέει σήμερα 3 Αυγούστου και αφορά επιχειρήσεις που εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023.
Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αποκλειστική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις που συνδέονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο καθεστώς είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης.
Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ έως τις 31 ΑυγούστουΈως τις 31 Αυγούστου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων.
Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν την έκτη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026. Η εξόφληση του φόρου ξεκίνησε τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.
Επιστροφή ΕΦΚ για πετρέλαιο κίνησηςΜέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Η δυνατότητα αφορά βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν τα παραστατικά που αποδεικνύουν την αγορά και τη χρήση των αντίστοιχων ποσοτήτων καυσίμου.
Μηχανήματα έργου και family officesΣτις 31 Αυγούστου λήγει επίσης η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου για το 2026.
Έως την ίδια ημερομηνία, οι εταιρείες ειδικού σκοπού που διαχειρίζονται οικογενειακή περιουσία, τα λεγόμενα family offices, πρέπει να αποστείλουν στην αρμόδια φορολογική αρχή τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.
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