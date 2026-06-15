Η δήλωση του Μουντιάλ (μέχρι την επόμενη): «Η Ιαπωνία θα πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο» (video)

Ο 60χρονος προπονητής, έχει δουλέψει τρία χρόνια στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, ως προπονητής της Γιοκοχάμα Μαρίνος και έτσι η άποψή του έχει ξεχωριστή σημασία.Ο Ποστέκογλου εξήρε την οργάνωση των Ιαπώνων και με αφορμή την πρεμιέρα κόντρα στην Ολλανδία (2-2) δήλωσε:«Είναι ένα ποδοσφαιρικό έθνος που εξελίσσεται συνεχώς, και έχουν πλάνο 100 χρόνων για το ποδόσφαιρό του. Είναι εξαιρετικά μεθοδικοί και νομίζω ότι μπορούν να πάνε αρκετά μακριά σε αυτό το τουρνουά. Πιστεύω ότι σίγουρα μια μέρα θα σηκώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο».