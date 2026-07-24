Πέθανε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη σε ηλικία 76 ετών
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Πέθανε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη σε ηλικία 76 ετών

Η κηδεία της δημοσιογράφου θα τελεστεί τη Δευτέρα στα Ψαχνά Ευβοίας

Πέθανε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη σε ηλικία 76 ετών
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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 76 ετών έπειτα από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια άφησε η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη. 

Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1950. Μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών, φοίτησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του Πολιτικού Τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στη δημοσιογραφία, έναν χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εργαζόμενη στο Τμήμα Ειδήσεων Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα «Η ΠΡΩΙΝΗ». Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 08:00 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ειδήσεων.

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΑ, «η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδητης δημοσιογράφου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας». 

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια». 

Η κηδεία της Ευθυμίας Μπαρσάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 18:00, στη γενέτειρά της, τα Ψαχνά Ευβοίας.
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