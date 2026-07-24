Οι Χούθι λένε ότι δεν θα κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «είσοδο» της Ερυθράς Θάλασσας
ΚΟΣΜΟΣ
Αντάρτες Χούθι Υεμένη ναυτικός αποκλεισμός Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι λένε ότι δεν θα κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «είσοδο» της Ερυθράς Θάλασσας

Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν

Οι Χούθι λένε ότι δεν θα κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «είσοδο» της Ερυθράς Θάλασσας
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ως στόχο να παραλύσει το στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αφού επιβεβαιώθηκε η επίθεσή τους σε ένα σαουδαραβικό πλοίο στην περιοχή.

«Δεν έχει κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούν ορισμένοι» είπε ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ένας διαπραγματευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες περιορίζονται σε «αποκλεισμό που αφορά μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».

Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.



Προειδοποίησαν πλοία που έπλεαν στην περιοχή, απειλώντας ότι θα βάλουν στο στόχαστρο εκείνα που «ανήκουν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από το Στενό. Την Πέμπτη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο τάνκερ.

Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Η δεύτερη επίθεση δεν επιβεβαιώθηκε.

Thema Insights

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης