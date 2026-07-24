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Οι Χούθι λένε ότι δεν θα κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «είσοδο» της Ερυθράς Θάλασσας
Οι Χούθι λένε ότι δεν θα κλείσουν το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την «είσοδο» της Ερυθράς Θάλασσας
Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν σήμερα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ως στόχο να παραλύσει το στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αφού επιβεβαιώθηκε η επίθεσή τους σε ένα σαουδαραβικό πλοίο στην περιοχή.
«Δεν έχει κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούν ορισμένοι» είπε ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ένας διαπραγματευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες περιορίζονται σε «αποκλεισμό που αφορά μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».
Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
Προειδοποίησαν πλοία που έπλεαν στην περιοχή, απειλώντας ότι θα βάλουν στο στόχαστρο εκείνα που «ανήκουν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από το Στενό. Την Πέμπτη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο τάνκερ.
Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Η δεύτερη επίθεση δεν επιβεβαιώθηκε.
«Δεν έχει κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούν ορισμένοι» είπε ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ένας διαπραγματευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες περιορίζονται σε «αποκλεισμό που αφορά μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».
Οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.
BREAKING: Yemen’s Houthi spokesperson Mohammed Abdul Salam has denied that the group has shut down the strategic Bab al-Mandeb strait, stating that their naval operations are strictly limited to a targeted blockade against Saudi Arabia.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026
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Προειδοποίησαν πλοία που έπλεαν στην περιοχή, απειλώντας ότι θα βάλουν στο στόχαστρο εκείνα που «ανήκουν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από το Στενό. Την Πέμπτη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο τάνκερ.
Μια επίσημη σαουδαραβική πηγή επιβεβαίωσε ότι ένα πλοίο που ανήκει σε εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Η δεύτερη επίθεση δεν επιβεβαιώθηκε.
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